Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération en matière d’éducation STEM et de robotique

Le consulat général du Vietnam à Savannakhet et l'Alliance STEM du Vietnam ont offert au Département de l'Éducation et de la Formation de la province de Savannakhet un laboratoire de robotique STEM. Photo : VNA



Les 26 et 27 septembre, le Consulat général du Vietnam à Savannakhet (Laos), en coopération avec l’Alliance vietnamienne des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et le Département de l’éducation et de la formation de la province de Lang Son, a organisé un séminaire et des sessions pratiques sur l’éducation STEM et la robotique, dans la ville de Kaysone Phomvihane, province de Savannakhet.

L’événement a réuni Dang Thi Hai Tam, consule générale du Vietnam à Savannakhet, des représentants du Département de l’éducation et de la formation de Lang Son, ainsi qu’un grand nombre d’enseignants des deux pays.

Dang Thi Hai Tam a souligné que ce séminaire constituait non seulement un forum professionnel mais aussi une illustration vivante de l’amitié Vietnam–Laos. Elle a affirmé que les STEM et la robotique étaient des outils essentiels pour aider la jeunesse à maîtriser les technologies et à stimuler l’innovation. Elle a exprimé l’espoir de voir l’organisation d’un concours de robotique et STEM fin 2025, à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos, avec le soutien du Consulat général.

Pour sa part, Hoang Van Thao, chef de la délégation du Département de l’éducation et de la formation de Lang Son, a insisté sur l’importance de la coopération éducative dans le contexte de la mondialisation et de la révolution industrielle 4.0. Il a rappelé les initiatives menées à Lang Son pour développer l’éducation STEM et la robotique, dont la création de clubs scolaires, la formation des enseignants et la participation à des concours internationaux.

Durant deux jours, vingt enseignants de Lang Son ont encadré des homologues lao dans des ateliers pratiques. L’événement a ouvert de nouvelles perspectives de coopération éducative entre les deux pays, tout en consolidant l’amitié spéciale, fidèle et durable Vietnam–Laos. -VNA/VI