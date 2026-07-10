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Le Vietnam et le Laos renforcent leur amitié via le 3e Échange d'amitié sur la défense frontalière
Une série d'activités mettant en lumière les dimensions politique, militaire et humanitaire du 3ᵉ Échange d'amitié sur la défense frontalière Vietnam-Laos s'est déroulée le 9 juillet au poste-frontière international de Nam Can (Nghe An, Vietnam) et celui de Nam On (Bolikhamsai, Laos).
Ces activités ont contribué à renforcer l'amitié particulière qui unit les deux pays ainsi que leur engagement commun à bâtir une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.
Les délégations vietnamienne et lao de haut niveau étaient respectivement conduites par le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, et son homologue lao, le général d’armée Khamliang Outhakaysone.
À la borne frontière n° 460, les deux ministres de la Défense ont participé conjointement à la cérémonie traditionnelle de repeinture de la borne. Au-delà de sa portée symbolique, cette cérémonie a illustré la détermination des deux Partis, des deux États et de leurs forces armées à consolider les acquis de la délimitation et du bornage de la frontière commune, et à faire de la frontière Vietnam-Laos un symbole de paix, de stabilité, de coopération et de développement.
Les deux ministres ont également planté un arbre de l'amitié à proximité de la borne frontière, côté lao, témoignant ainsi de la solidarité spécilae et indéfectible qui s'est forgée et renforcée au fil des générations.
Un autre moment fort du programme a été la cérémonie de pose de la première pierre du poste de coordination des gardes-frontières Laos-Vietnam, une infrastructure financée et construite par le ministère vietnamien de la Défense, offerte au Laos.
Plus tard, à l'école primaire Thong Nam Mun, les deux ministres ont remis 100 bourses d'études et divers cadeaux à des élèves défavorisés.
Les délégations ont également visité le poste médical militaro-civil de Xop Torng, construit par les gardes-frontières de Nghe An et offert au Laos en 2017. Au cours de cette visite, le personnel médical a assuré des consultations gratuites et distribué des médicaments aux habitants, tandis que du bétail a été remis à des familles lao défavorisées.-VNA/VI