Le Vietnam et le Laos échangent de plusieurs accords de coopération bilatérale

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président lao, Thongloun Sisoulith supervisent l’échange des accords de coopération entre les deux pays. Photo : VNA

Étaient également présents à cette cérémonie, qui s’est déroulée dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam au Laos, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et de hauts responsables des deux pays.



Les documents échangés comprenaient un mémorandum d’entente entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et le ministère lao de l’Éducation et des Sports relatif à la création d’une université vietnamienne au Laos ; un registre de remise de manuels et de ressources pédagogiques en vietnamien dans le cadre du projet d’intégration de l’histoire des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos dans les programmes scolaires des deux pays ; et le programme de coopération 2026 entre les deux ministères de la Justice. Des protocoles d’accord ont été signés entre la province de Phu Tho et les provinces lao de Luang Namtha, Bokeo et Luang Prabang.



L’accord bilatéral visant à approfondir la «cohésion stratégique» a instauré un nouveau cadre de référence, faisant entrer la coopération bilatérale dans une phase plus subtantielle et intégrée, où vision politique s’harmonise avec intérêts de développement.



La coopération bilatérale s’est progressivement approfondie, privilégiant l’efficacité tangible et les résultats concrets. Les mécanismes de coordination intersectorielle ont été maintenus régulièrement, contribuant à lever les obstacles en temps opportun et à accélérer la mise en œuvre des accords de haut niveau et des grands programmes de coopération.



Intervenant au début du nouveau mandat des dirigeants clés des deux partis et des deux États, vietnamiens et lao, la visite du secrétaire général Tô Lâm revêt une importance stratégique particulière.



Elle témoigne clairement d’une ferme volonté politique de concrétiser la vision à long terme par des plans d’action concrets et les aspirations au développement par des résultats tangibles. Elle offre une base politique solide pour que les relations Vietnam-Laos continuent de s’approfondir, d’en renforcer l’efficacité et la durabilité, conformément au statut de cette relation spéciale et à la confiance et aux attentes des peuples des deux pays. – VNA/VI