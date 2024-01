Le Vietnam et le Laos conviennent des grandes orientations de coopération pour 2024

Le Vietnam et le Laos ont convenu des grandes orientations pour renforcer leur partenariat en 2024, lors de la 46e session du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos, tenue dimanche 7 janvier à Hanoi, sous la coprésidence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à gauche) et son homologue lao Sonexay Siphandone supervisent la signature du procès-verbal de la 46e session du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos. Photo : VNA

Les deux parties ont convenu de continuer à préciser et à mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les Politburos du Vietnam et du Laos, les résultats de la réunion des dirigeants du Parti communiste du Vietnam, du Parti populaire révolutionnaire lao et du Parti du peuple cambodgien, ainsi que les déclarations communes et les accords conclus lors de cette réunion.



Le Vietnam et le Laos approfondiront leurs relations politico-diplomatiques, en maintenant et en promouvant l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale, en renforçant la coopération en matière de défense et de sécurité, en partageant leurs expériences de gestion macro-économique et en favorisant la connectivité entre les deux économies.



Le gouvernement lao créera des conditions favorables et accordera des politiques préférentielles aux grands projets du Vietnam, et ajustera la réglementation sur la durée de mise en œuvre des projets hydroélectriques et miniers en fonction de la nouvelle situation.



Les deux pays stimuleront le commerce bilatéral vers l’objectif d’une croissance de 10 à 15% cette année, tout en se concentrant sur le renforcement la connectivité des infrastructures de transport et en promouvant la coopération dans les domaines de l’agriculture et du développement rural.



Le Vietnam et le Laos continueront de donner la priorité et d’améliorer la qualité de la collaboration en matière d’éducation, de formation et de développement des ressources humaines. Le Vietnam a accepté d’accorder 1.120 bourses à des fonctionnaires et étudiants lao pour étudier au Vietnam et d’envoyer des enseignants au Laos pour enseigner la langue vietnamienne.



Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser les relations touristiques entre elles ainsi qu’entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.



Elles demanderont aux ministères, aux secteurs et aux localités de renforcer les échanges et la coopération, tout en accordant une plus grande attention à la sensibilisation des deux peuples, en particulier les jeunes, à la grande amitié et de la solidarité spéciale Vietnam-Laos.



Les deux gouvernements ainsi que les ministères et agences des deux pays continueront de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et régionaux. Le Vietnam apportera un soutien actif et efficace au Laos pour assumer le rôle de président de l’ASEAN, de président de l’AIPA et d’hôte d’événements de haut niveau en 2024.



En conclusion de l’événement, les deux Premiers ministres ont promis qu’ils dirigeront les ministères, les secteurs et les localités ainsi que les entreprises pour renforcer la coopération dans la mise en œuvre des accords bilatéraux, en continuant à fournir des conditions optimales pour la coopération en matière d’investissement et de commerce.



En revenant sur la coopération bilatérale en 2023, les deux parties ont convenu que la confiance politique entre les deux pays s’était renforcée, guidant ainsi l’ensemble des relations bilatérales. Au cours de l’année, les deux parties ont réalisé 13 groupes de tâches proposées lors de la réunion précédente.



La coopération en matière de défense et de sécurité a été promue, alors que la coopération économique a été encouragée. Actuellement, le Vietnam mène 245 projets d’une valeur d’environ 5,5 milliards de dollars au Laos.



En 2023, le Vietnam a investi 116,6 millions de dollars au Laos, soit une augmentation de 65,3% sur un an, avec un capital décaissé accumulé d’environ 2,75 milliards de dollars.



Les investisseurs vietnamiens ont payé environ 200 millions de dollars d’obligations financières au Laos, le montant total de 2015 à aujourd’hui atteignant environ 1,7 milliard de dollars, tout en contribuant à hauteur de 150 millions de dollars aux activités de sécurité sociale au Laos.



Parallèlement, le Laos investit dans 18 projets au Vietnam avec un capital combiné de 110 millions de dollars.



L’année dernière, les échanges bilatéraux ont atteint environ 1,6 milliard de dollars, soit une légère baisse de 2,1% sur un an. À ce jour, le groupe Electricité du Vietnam (EVN) a signé 19 accords d’achat d’électricité avec des investisseurs pour acheter de l’électricité provenant de 26 projets hydroélectriques au Laos, totalisant 2.689 MW.



De nombreux projets communs se sont accélérés, notamment l’aéroport de Nong Khang, rétrocédé au Laos en mai 2023.



La coopération décentralisée a produit de bons résultats alors que les deux parties ont travaillé en étroite collaboration à la préparation de la présidence lao de l’ASEAN en 2024. – VNA/VI