Le Vietnam et le Laos célèbrent leurs relations spéciales à Vientiane

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont coprésidé mercredi 11 janvier à Vientiane, au Laos, une conférence de presse sur les résultats de leur entretien et de la cérémonie récapitulative de l’"Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022".

Les Premiers ministres vietnamien Pham Minh Chinh (à gauche) et lao Sonexay Siphandone lors de la conférence de presse, à Vientiane, le 11 janvier. Photo : VNA

Les deux dirigeants se sont félicités des résultats importants de leur entretien ouvert, amical, confiant et efficace. Ils ont constaté avec joie la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti populaire révolutionnaire lao et les peuples vietnamien et lao se sont sans cesse consolidées et développées ces derniers temps.



Ils ont convenu de prendre des mesures visant à renforcer et à rehausser davantage l’efficacité de la coopération bilatérale dans tous tous domaines, de promouvoir les relations politiques étroites et fiables entre les deux Partis et les deux pays, d’élever la coopération économique bilatérale à la hauteur des relations spéciales entre deux pays, avec l’accent mis sur le soutien mutuel à la reprise post-épidémie et à la construction d’une économie indépendante et autonome.

Les deux Premiers ministres ont également discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun et ont convenu de s’entraider au sein des forums multilatéraux. Les deux parties ont signé 10 documents importants concernant le secteur financier et bancaire, les transports, la diplomatie économique, les sciences et technologies, les technologies de l’information et de la communication, l’éducation et la formation, la santé.



Selon le chef du gouvernement, l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022 revêtait une signification importante lorsque les deux pays ont célébré le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération.



Au cours de l’"Année de la solidarité et de l’amitié", les activités d’échange de délégations de tous échelons ont eu lieu régulièrement, contribuant à resserrer les relations étroites et la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, et permettant aux deux peuples, notamment aux jeunes génération de mieux comprendre les liaisons historiques entre les deux nations.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l’"Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022" a été couronné de succès, contribuant à créer une atmosphère joyeuse et excitante et à approfondir les relations spéciales Laos - Vietnam, au profit des deux peuples, pour la paix, la prospérité, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.



Les deux Premiers ministres ont souhaité ensemble la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale Vietnam-Laos et Laos -Vietnam à jamais épanouissantes et durables.