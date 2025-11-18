Le Vietnam et le Koweït élèvent leurs relations au partenariat stratégique

Le 17 novembre, dans le cadre de sa visite officielle auprès de l’État du Koweït, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien avec son homologue koweïtien, Cheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah.



Le Premier ministre du Koweït a chaleureusement salué la visite officielle du dirigeant vietnamien, considérant cet événement comme un jalon historique créant un nouvel élan pour promouvoir les relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays. Il a exprimé sa conviction qu’avec sa position croissante sur la scène internationale, le Vietnam continuerait de jouer un rôle actif dans la promotion de la paix, de la coopération et du développement dans la région Asie-Pacifique et dans le monde.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec le Koweït, premier pays du Moyen-Orient à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1976.



Les deux dirigeants ont estimé que les relations bilatérales n’avaient cessé de s’élargir et de se renforcer, faisant du Koweït l’un des partenaires commerciaux, d’investissement et de développement les plus importants du Vietnam dans la région du Moyen-Orient. Ils ont convenu d’élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique.



Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de dynamiser les mécanismes de coopération existants, et d’établir de nouveaux groupes de travail spécialisés tels qu’un groupe de travail conjoint sur la transformation numérique. Elles ont également décidé de promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l’échange d’expériences et de la réponse aux défis de sécurité non traditionnels, y compris la cybersécurité.



Les deux Premiers ministres ont affirmé que la coopération économique, commerciale et d’investissement restait un pilier important des relations bilatérales, convenant de porter le commerce bilatéral à plus de 12 à 15 milliards de dollars d’ici 2030. Le Vietnam a proposé au Koweït de promouvoir les négociations et la signature d’un accord de libre-échange Vietnam–Conseil de Coopération du Golfe (CCG), et d’envisager les négociations d’un Accord de partenariat économique global (CEPA) Vietnam–Koweït.



Les deux parties ont affirmé leur coordination étroite pour renforcer et étendre les activités du projet de raffinage et pétrochimie de Nghi Son sur la base du principe « intérêts harmonisés, risques partagés », considérant ce projet comme un symbole des relations de coopération stratégique entre les deux pays, contribuant de manière importante à la sécurité énergétique des deux nations.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Par ailleurs, le Vietnam est prêt à fournir des services pétroliers et gaziers et des ressources humaines de haute qualité pour des projets au Koweït, et à élargir la coopération à de nouveaux projets, notamment la construction d’un dépôt de stockage et de transbordement de carburants dans la région vietnamienne.



Le Premier ministre du Koweït s’est engagé à encourager la Kuwait Investment Authority et les investisseurs koweïtiens à mettre en œuvre de grands projets stratégiques au Vietnam. Il a également demandé au Fonds koweïtien pour le développement économique arabe de coopérer avec le Vietnam pour continuer à promouvoir les aides publiques au développement (APD) conformément aux intérêts des deux parties. Il a en outre proposé que les deux pays signent rapidement un accord de transport aérien et étudient la possibilité d’ouvrir des vols directs entre les deux pays. Soulignant le potentiel de coopération en matière de sécurité alimentaire, le Premier ministre du Koweït a indiqué qu’il encouragerait l’étude d’un investissement dans une usine de production de produits agricoles au Vietnam pour les exporter vers le Koweït et les pays de la région.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de négocier un accord-cadre à long terme sur des produits stratégiques, dont le riz, afin d’assurer la sécurité alimentaire du Koweït, ainsi que de mettre en œuvre des projets de soutien au développement de l’écosystème halal au Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam créait toutes les conditions favorables pour les fonds d’investissement et les entreprises koweïtiens, en invitant la Kuwait Investment Authority (KIA) à investir dans le Centre financier international au Vietnam.



Outre la coopération économique, les deux parties ont convenu d’élargir leur coopération dans des domaines émergents tels que les sciences et technologies, la transformation numérique, l’innovation, la cybersécurité, les énergies renouvelables, l’éducation et la formation, le tourisme et les échanges entre les peuples. Les deux Premiers ministres ont convenu de faire de la coopération dans l’éducation et la culture une base durable pour des relations d’amitié à long terme entre les deux peuples.



Le Premier ministre du Koweït s’est engagé à élargir les bourses d’études pour les étudiants vietnamiens dans de nouveaux domaines tels que les STEM et les sciences fondamentales, et a convenu de coopérer à l’organisation des Journées du Vietnam au Koweït et des Journées du Koweït au Vietnam à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1976–2026) ; ainsi que d’étudier la possibilité d’une exemption de visa pour les citoyens des deux pays.



Les deux Premiers ministres ont convenu de coopérer étroitement au sein des mécanismes multilatéraux régionaux et internationaux. Les deux parties ont également partagé une vision commune de la résolution pacifique des différends, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies. En tant que l’un des plus grands donateurs humanitaires pour la Bande de Gaza et la Syrie, le Koweït a salué la volonté du Vietnam de coopérer dans les activités de reconstruction au Moyen-Orient.

Les deux Premiers ministres assistent à la signature de documents de coopération. Photo: VNA



Dès leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature du protocole modifiant l’accord d’exemption de visa pour les titulaires des passeports diplomatiques et de service, ainsi que d’un mémorandum d’accord entre l’Académie diplomatique du Vietnam et l’Institut diplomatique Saoud Al-Nasser Al-Sabah.-VNA/VI