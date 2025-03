Le Vietnam et le Kirghizistan renforcent leur coopération bilatérale

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm (droite) et le Premier ministre kirghize Adylbek Kasymaliev. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm a reçu ce jeudi après-midi, à Hanoï, le Premier ministre kirghize Adylbek Kasymaliev, en visite officielle au Vietnam les 6 et 7 mars.



Le Vietnam prend en haute considération les relations d'amitié avec le Kirghizistan et souhaite renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines sur la base des accords et des engagements entre les deux parties, exploiter efficacement les avantages de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasienne. Les deux pays peuvent jouer un rôle de liaison dans les régions de l’Asie centrale et de l’ASEAN, a estimé To Lam.

Pour sa part, Adylbek Kasymaliev a exprimé sa profonde impression devant les réalisations du développement socio-économique du Vietnam et de sa position internationale de plus en plus élevée, sous la direction du Parti communiste vietnamien, et a souhaité partager l'expérience du Vietnam en matière de développement.



Il a précisé que lors de son entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, les deux parties avaient convenu de proposer des orientations spécifiques pour renforcer la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les deux peuples. Soulignant que le Kirghizistan était un pays montagneux, il a émis son espoir de renforcer les relations avec le Vietnam dans le domaine de la protection des montagnes et a invité le Vietnam à participer aux conférences internationales sur les montagnes organisées par le Kirghizistan.



Tô Lâm et Adylbek Kasymaliev ont souligné l’importance de promouvoir la coopération en matière de sécurité et de défense, tout en renforçant les liaisons de transport, notamment aériennes, ferroviaires et logistiques, reliant le Vietnam et l'Asie du Sud-Est au Kirghizistan et à l'Asie centrale.



En ce qui concerne la coopération multilatérale, les deux dirigeants ont convenu d'accroître les contacts, les consultations et d'envisager de soutenir les candidatures et initiatives de l'autre au sein des forums multilatéraux, notamment les Nations Unies et l'Union économique eurasienne. - VNA/VI