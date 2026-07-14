Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération en matière de défense

Le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi (à droite), et le général Phan Van Giang. Photo : VNA

Le 13 juillet, à Tokyo, le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, a présidé la cérémonie d'accueil officielle du général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défensse du Vietnam, en visite au Japon du 12 au 15 juillet.



Dans le cadre de cette visite, le général Phan Van Giang a rencontré le secrétaire général du Cabinet, Kihara Minoru, et s'est entretenu avec le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi.



Lors de sa rencontre avec Kihara Minoru, Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam considère le Japon comme un partenaire important de premier rang et de long terme. Il a réaffirmé le soutien du Vietnam au rôle de plus en plus actif du Japon en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. Il a exprimé le souhait de coopérer étroitement avec le Japon afin de favoriser l’autonomie stratégique des deux pays.​

Entretien de haut niveau entre les ministres de la Défense vietnamien et japonais. Photo : VNA



De son côté, Kihara Minoru a souligné que le Japon attache toujours de l’importance au renforcement de sa coopération avec le Vietnam dans le cadre du Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.



Lors de leur entretien, le général Phan Van Giang et le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des contenus de coopération déjà approuvés.



Phan Van Giang a réaffirmé que le Vietnam poursuit une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, ainsi que de multilatéralisation et de diversification de ses relations extérieures. Il a également réaffirmé la politique de défense des « quatre non ». Concernant la Mer Orientale, il a souligné que le Vietnam persiste à régler les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, à mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à œuvrer pour la conclusion rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, effectif et efficace.

Le vice-amiral Takada Tetsuya, recteur de l'École d’état-major interarmées des Forces japonaises d’autodéfenses, accueille le général d’armée Phan Van Giang lors de sa visite de l'établissement. Photo : VNA



Le général Phan Van Giang a remercié le gouvernement japonais pour son soutien au Vietnam dans le traitement des conséquences de la guerre, ainsi que le ministère japonais de la Défense pour l’octroi annuel de bourses de formation militaire aux cadres du ministère vietnamien de la Défense. Il a souhaité que le Japon maintienne ces bourses et élargisse les formations. Il a également affirmé que le ministère vietnamien de la Défense est prêt à accueillir des cadres japonais aux cours destinés aux responsables internationaux de la défense ainsi qu’aux formations en langue vietnamienne.



À cette occasion, le général Phan Van Giang a invité les dirigeants du ministère japonais de la Défense, des Forces japonaises d’autodéfense ainsi que les entreprises de l’industrie de défense japonaise à participer au troisième Salon international de la défense du Vietnam, prévu en décembre 2026.



Le ministre Shinjiro Koizumi a affirmé que le Vietnam est un partenaire important du Japon pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la région indo-pacifique. Souscrivant aux propositions du général Phan Van Giang, il a affirmé que le ministère japonais de la Défense travaillera avec son homologue vietnamien à la mise en œuvre des contenus de coopération convenus.



Le même jour, le général Phan Van Giang s’est rendu à l’École d’état-major interarmées des Forces japonaises d’autodéfense.



Auparavant, dans le cadre de cette visite, il a rencontré, le 12 juillet, le personnel de l’ambassade du Vietnam, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne au Japon.-VNA/VI