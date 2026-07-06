Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation

Les représentants du VJCE et de l'École de langue japonaise Aoyama procèdent à l'échange de l'accord de coopération signé. Photo: VNA

Une cérémonie de signature d’un accord de coopération entre le Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam-Japon (VJCE) et l’École de langue japonaise Aoyama s’est tenue le 3 juillet à Tokyo.

Au cours de la cérémonie, les participants ont échangé sur les orientations de la coopération éducative pour la nouvelle période. Les discussions ont porté notamment sur l’élargissement de l’enseignement de la langue japonaise, le développement des échanges universitaires, le rapprochement entre les établissements d’enseignement des deux pays ainsi que la mise en œuvre de programmes destinés à former une main-d’œuvre de haute qualité.

En vertu de cet accord, l'École de langue japonaise Aoyama a officiellement mandaté le VJCE pour être son représentant exclusif au Vietnam. À ce titre, le centre sera chargé de piloter les activités de coopération éducative, de prospecter et de connecter de nouveaux partenaires locaux, de concevoir des programmes de formation adaptés et de promouvoir activement les projets d'échanges académiques bilatéraux.

Les parties prenantes ont également convenu de mutualiser leurs efforts pour déployer un programme d'initiation et de vulgarisation de la langue japonaise spécifiquement conçu pour les élèves vietnamiens. Parallèlement, un projet de recherche sera mené conjointement pour développer un système innovant d'évaluation des compétences en langue japonaise adapté aux enfants.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Vu Thi Lien Huong, représentante du département de l’Éducation de l’ambassade du Vietnam au Japon, a salué les efforts des organisations participantes pour promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation. Elle a exprimé l’espoir que les programmes mis en œuvre à la suite de cet accord contribueront à approfondir davantage le Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Cette signature pose les jalons d'une nouvelle phase de croissance pour la coopération éducative entre le Vietnam et le Japon. Ce projet s'affirme comme un levier majeur pour élever la qualité des ressources humaines du Vietnam, tout en resserrant durablement les liens d'amitié et la solidarité entre les peuples des deux pays. -VNA/VI