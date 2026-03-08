Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans divers domaines

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu (à droite) et le vice-ministre parlementaire japonais des Affaires étrangères, Shimada Tomoaki. Photo: VNA

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a souligné l'importance de promouvoir et d'approfondir l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Japon, en recevant Shimada Tomoaki, vice-ministre parlementaire japonais des Affaires étrangères, le 7 mars.

Ce dernier se trouve au Vietnam pour assister à la cérémonie d'ouverture du 11e Festival Japon-Vietnam à Ho Chi Minh-Ville.

Se félicitant du développement de plus en plus substantiel et efficace du partenariat stratégique global Vietnam-Japon, caractérisé par un haut niveau de confiance politique et une coopération dans tous les domaines, Nguyen Minh Vu a réaffirmé que le Vietnam considère le Japon comme l'un de ses partenaires les plus importants et un ami sincère et fiable qui l'accompagne dans la réalisation de ses objectifs de développement.

Il a profité de cette occasion pour suggérer au gouvernement japonais, et notamment au ministère des Affaires étrangères, de continuer à promouvoir une confiance politique plus forte par le biais d'échanges et de contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau. Ces efforts, a-t-il déclaré, faciliteront la mise en œuvre effective des piliers essentiels de la coopération bilatérale, notamment en matière de politique, de diplomatie, de défense et de sécurité, de science et de technologie, de coopération locale et d'échanges entre les peuples.

Il a également souligné l'importance d'élargir la collaboration dans les domaines émergents tels que la transformation numérique et la transition écologique ; de renforcer la coordination au sein des mécanismes multilatéraux ; et de promouvoir davantage la connectivité des entreprises afin de tirer parti des atouts complémentaires, en particulier dans les industries manufacturières, les hautes technologies et l'innovation.

Shimada Tomoaki a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et a adressé ses félicitations au diplomate vietnamien pour son élection au 14e Comité central du Parti. Il s'est dit convaincu que le Vietnam continuerait d'atteindre ses objectifs de croissance dans cette nouvelle ère.

Partageant les analyses et propositions du responsable vietnamien, Tomoaki Shimada a affirmé que le Japon considère le Vietnam comme l'un de ses partenaires les plus importants pour la mise en œuvre de sa politique étrangère dans la région Asie-Pacifique et souhaite renforcer sa coopération étroite avec le Vietnam afin de concrétiser et d'approfondir le partenariat stratégique global dans tous les domaines.

Le Japon continuera notamment de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants entre les deux pays et entre leurs ministères des Affaires étrangères.

Il a également souligné la volonté du Japon de coordonner étroitement ses actions avec le Vietnam sur les questions régionales et internationales, notamment en soutenant la réussite de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027 au Vietnam, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. -VNA/VI