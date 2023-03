Le Vietnam et le Japon renforcent la coopération dans la lutte contre la criminalité

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, le général To Lam, a reçu lundi 6 mars le secrétaire général du

Secrétariat de la sécurité nationale

(NSS) du Japon, Akiba Takeo, au cours de laquelle il a proposé d’effectuer l’échange régulier d’informations entre les deux parties pour dynamiser leur coopération pratique et efficace.

Le ministre To Lam a demandé à la partie japonaise de renforcer l’échange de délégations à tous les niveaux ; d’intensifier la coopération dans les domaines de la justice, de la prévention et de la lutte contre les incendies, de la lutte contre la cybercriminalité, outre de partager son expérience en matière de numérisation de la gestion administrative.

Après la pandémie de COVID-19, le ministère vietnamien de la Sécurité publique se concentre sur la garantie d’un bon environnement de sécurité politique, de l’ordre social et de la sécurité au service de la croissance verte et du développement économique durable du pays. La priorité est accordée au développement de l’agriculture biologique, la transformation des produits agricoles destinés à l’exportation et la promotion de la transformation numérique dans les industries de base, a-t-indiqué, ajoutant qu’il y aura de nombreuses opportunités pour les entreprises

japon

aises d’investir au Vietnam.

Le ministre To Lam a également suggéré à la partie japonaise de soutenir les activités de l’opération de maintien de la paix des Nations Unies de la force de Sécurité publique du Vietnam.

Pour sa part, Akiba Takeo a hautement apprécié les résultats obtenus par les deux parties dans leur coopération ces dernières années.

Il s’est déclaré convaincu que la coopération entre les deux pays, entre les agences compétentes du Japon et le ministère vietnamien de la Sécurité publique en particulier, continuerait de se développer, notamment dans la prévention et la

lutte contre la criminalité

. -VNA/VI