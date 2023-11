Le Vietnam et le Japon élèvent leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral

Le président Vo Van Thuong (à gauche) et le Premier ministre Kishida Fumio lors de leur rencontre avec la presse à l'issue de leurs entretiens. Photo: VNA

Le président Vo Van Thuong a qualifié le 27 novembre l’adoption de la déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam-Japon au rang de «Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde» comme un événement important ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

Co-présidant une conférence de presse internationale avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio juste après leurs entretiens à Tokyo, le président vietnamien, en visite officielle dans ce pays d’Asie de l’Est, a déclaré que les deux dirigeants avaient passé en revue les réalisations et les progrès considérables dans l’amitié et la coopération entre les deux pays au cours des 50 dernières années.

L’adoption de la déclaration commune sur le nouveau partenariat a été un événement important ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales avec un développement substantiel, intégral et efficace, répondant ainsi aux intérêts des deux parties et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde en général, a-t-il noté.

Les deux parties se sont également mises d’accord sur les orientations majeures de l’amitié et de la coopération Vietnam-Japon dans les temps à venir, notamment dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l’économie et de nouveaux domaines, a-t-il poursuivi.

Les deux dirigeants se sont félicités des prêts japonais d’aide publique au développement (APD) au Vietnam qui pourraient dépasser 100 milliards de yens (671 millions de dollars) en 2023, a déclaré le président Vo Van Thuong, considérant cela comme une condition préalable importante pour que les deux pays maintiennent et renforcent la coopération en matière d’APD dans les années à venir, en mettant l’accent sur des domaines tels que les infrastructures stratégiques, la transformation numérique, la transition verte, la réponse au changement climatique et les soins de santé.

Le chef de l’Etat vietnamien a hautement apprécié l’affirmation du Premier ministre japonais quant au soutien continu du Japon à l’industrialisation, à la modernisation et au développement d’une économie indépendante et autonome du Vietnam ; le rôle important du Vietnam dans la diversification des chaînes d’approvisionnement du Japon ; l’engagement à fournir les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de s’impliquer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des entreprises japonaises ; et le soutien au Vietnam pour honorer ses engagements, notamment l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la connectivité des ressources humaines, la coopération de localité à localité, les liens touristiques et les échanges culturels et entre les peuples, a-t-il poursuivi.

Le président Vo Van Thuong a également souligné que lors des entretiens, les deux dirigeants avaient affirmé la nécessité de maintenir un ordre international libre et ouvert dans le respect du droit international, et que le Vietnam et le Japon se coordonneraient étroitement sur les questions d’intérêt commun, y compris la question de la Mer Orientale, dans les forums internationaux et régionaux.

Ils ont exprimé leur soutien à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et du survol et à résoudre tous les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), selon le dirigeant vietnamien.

Mentionnant les résultats des entretiens, le Premier ministre Kishida Fumio a déclaré que les deux parties avaient discuté des orientations des relations bilatérales à l’avenir et étaient convenues d’élever les relations bilatérales.

Il a détaillé certains domaines dans lesquels les deux pays promouvront la coopération, notamment l’économie, notant que le Vietnam est un partenaire indispensable du Japon dans la mise en œuvre de l’initiative «Indo-Pacifique libre et ouvert» du Japon, ainsi qu’une base importante des chaînes d’approvisionnement du Japon. Les deux parties s’uniront pour créer conjointement des secteurs d’avenir tels que la haute technologie et la formation des ressources humaines, a-t-il poursuivi.

Considérant la main-d’œuvre vietnamienne comme indispensable au développement socio-économique du Japon, le chef du gouvernement japonais a déclaré que les deux pays élargiraient les échanges entre leurs jeunes et leurs localités, ainsi que les liens culturels, sportifs et touristiques.

Le Japon et le Vietnam intensifieront également leur coopération dans les forums régionaux et internationaux et travailleront ensemble pour consolider et maintenir l’ordre et la liberté internationaux dans le respect du droit, a-t-il encore indiqué.