Le Vietnam et le Japon coopèrent en matière de transition énergétique

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu mercredi 4 décembre à Hanoï le président du conseil d'administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi, en visite de travail au Vietnam.



Bui Thanh Son s'est déclaré réjoui de voir les relations Vietnam-Japon se développer fortement dans tous les domaines, depuis l'élévation de leurs liens au niveau de Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde en novembre 2023.

Le vice-Premier ministre a affirmé que la coopération économique reste un pilier principal, avec des intérêts économiques étroitement liés, contribuant à la collaboration régionale.

Le Japon maintient sa position de partenaire économique de premier rang du Vietnam, de premier partenaire d'aide publique au développement, de deuxième en matière de coopération dans le domaine du travail, de troisième en matière d'investissement et de tourisme et de quatrième en termes de commerce. Les deux parties élargissent également leur coopération dans les domaines de la transition énergétique, de la numérisation et des technologies des semi-conducteurs.

Bui Thanh Son a notamment salué les contributions efficaces de la JBIC au développement socio-économique du Vietnam, notamment dans des projets cruciaux d'énergie et d'infrastructures.

Pour sa part, Maeda Tadashi a exprimé son intérêt pour l'initiative de la Communauté asiatique zéro émission (Asia Zero Emission Community - AZEC) et son souhait de promouvoir une transition énergétique favorable au Vietnam.

Le vice-Premier ministre vietnamien a réaffirmé l'appréciation du pays envers l'initiative AZEC, proposée par l'ancien Premier ministre japonais Fumio Kishida.

En 2023, les deux pays ont mis en place un groupe de travail sur l'AZEC, dont la première session a permis d'évaluer les avancées et d'établir le programme d'action annuel. Pour assurer la mise en œuvre efficace du groupe, Bui Thanh Son a exhorté les deux parties à clarifier les détails tels que les calendriers, les modalité d'exécution des projets, le rôle et la responsabilité des parties prenantes, et les mécanismes de coordination et de surveillance concernés. -VNA/VI