Le Vietnam et le Danemark renforcent leur coopération pour un avenir vert et durable

Lors de la rencontre entre le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et le président du Parlement danois Soren Gade, à Copenhague, le 26 novembre. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà qui a rencontré mardi 26 novembre à Copenhague le président du Parlement danois Soren Gade, a proposé au Danemark de promouvoir la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de l’économie marine, de la croissance verte et de l’économie circulaire, conformément aux priorités de développement du Vietnam.

Le président du Parlement danois a déclaré que la visite du vice-Premier ministre vietnamien contribue à promouvoir le partenariat global et le partenariat stratégique vert entre les deux pays.

Trân Hông Hà a affirmé que le Vietnam accordait toujours de l’importance à ses relations avec le Danemark, ajoutant que la coopération bilatérale se développait de manière extensive et efficace dans tous les domaines, notamment dans les domaines stratégiques du climat et de l’environnement.

Il a évoqué à ce titre d’importants cadres de coopération tels que le partenariat stratégique dans les domaines du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et de la croissance verte (2011), le partenariat global (2013) et le partenariat stratégique vert (2023), créant ainsi une base importante pour porter les relations à un nouveau niveau.

Trân Hông Hà a également suggéré que le Parlement et le gouvernement danois continuent de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne au Danemark joue un rôle clé en tant que pont important dans l’amitié entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, d’établir un groupe de parlementaires d’amitié et de partager leurs expériences en matière d’affaires législatives et de surveillance.

Trân Hông Hà a transmis une invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, au président du Parlement danois pour effectuer une visite le Vietnam, et ce dernier a accepté avec plaisir l’invitation.

Le même jour, le vice-Premier ministre vietnamien a eu une séance de travail avec le ministre du Climat, de l’Énergie et des Services publics, Lars Aagaard.



Le ministre danois a hautement apprécié la coopération bilatérale efficace dans les domaines du changement climatique, de l’environnement, de l’énergie et de la croissance verte, affirmant que le Danemark poursuivra son soutien au Vietnam en partageant son expérience et sa technologie de pointe, contribuant à la promotion de la transition verte et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il s’est engagé à maintenir et à renforcer la coopération avec le Vietnam dans le cadre du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (P4G), tout en aidant également la nation d’Asie du Sud-Est à organiser avec succès le quatrième sommet P4G l’année prochaine.

Trân Hông Hà a remercié le Danemark pour son aide publique au développement qui a apporté une contribution importante au développement durable du Vietnam.

Il a exhorté le Danemark à continuer de soutenir les domaines prioritaires tels que la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et le développement de l’énergie verte, tout en saluant le rôle pionnier du Danemark dans la protection de l’environnement, l’énergie verte et le changement climatique comme un modèle à suivre pour le Vietnam.



Les deux parties ont convenu d’encourager les entreprises à coopérer dans le transfert de technologie et à investir dans des domaines tels que l’adaptation au changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la transition énergétique et le développement d’infrastructures intelligentes au Vietnam.

À cette occasion, les deux parties ont assisté à la signature d’un plan d’action conjoint pour la période 2024-2025 dans le cadre du partenariat stratégique vert et du partenariat global Vietnam-Danemark.

Plus tôt, le 25 novembre, le dirigeant vietnamien a tenu une réunion avec le ministre danois de l’Environnement et de l’Égalité des sexes Magnus Johannes Heunicke sur la coopération bilatérale, notamment en matière de protection de l’environnement et de développement durable.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment la gestion des ressources en eau, le traitement des déchets, la protection de l’environnement et le renforcement de la résilience des communautés vulnérables au changement climatique. La partie danoise s’est engagée à soutenir le Vietnam, en particulier le delta du Mékong, l’une des régions les plus gravement touchées par le changement climatique.

La visite de travail du 24 au 26 novembre du vice-Premier ministre vietnamien réaffirme non seulement la profonde amitié entre les deux pays, mais ouvre également des opportunités de coopération stratégique dans des domaines clés tels que la transition énergétique, la croissance verte et l’adaptation au changement climatique. – VNA/VI