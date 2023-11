Le Vietnam et le Danemark annoncent l’établissement d'un partenariat stratégique vert

Dans la soirée du 1er novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien en ligne avec son homologue danoise, Mette Frederiksen. Après l’entretien, les deux parties ont annoncé l’établissement d'un partenariat stratégique vert.

Dans la soirée du 1er novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien en ligne avec son homologue danoise, Mette Frederiksen. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont discuté d’orientations et mesures visant à renforcer le partenariat intégral Vietnam-Danemark dans les temps à venir.

Ils ont décidé de continuer à accroître les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, de promouvoir la coopération entre les ministères, les organes et les localités des deux pays, de tirer parti efficacement des mécanismes de coopération, et de se soutenir dans les forums multilatéraux.

Mette Frederiksen a affirmé que le Vietnam était riche en potentiel et que le gouvernement danois souhaitait améliorer les relations entre les deux pays.

De son côté, Pham Minh Chinh a proposé que le Danemark encourage les investissements au Vietnam et soutienne la Commission européenne (CE) pour qu'elle supprime bientôt le « carton jaune » sur les produits vietnamiens de la pêche exportés vers l'Europe.

Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération en faveur de la croissance verte, contribuant à concrétiser les efforts des gouvernements du Vietnam et du Danemark dans la mise en œuvre des engagements pris lors de la COP 26 pour atteindre «zéro émissison nette» et des priorités de développement durable des Nations Unies.

S’agissant des questions régionales et internationales, les deux Premiers ministres ont souligné la nécessité de maintenir la paix, la stabilité et le développement, et de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international. Les deux parties ont souligné leur soutien à la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Dès leur entretien, les deux Premiers ministres ont approuvé une déclaration commune sur l'établissement du partenariat stratégique vert Vietnam-Danemark.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le partenariat stratégique vert contribuerait à faire de la coopération entre les deux pays un modèle de coopération Nord-Sud dans la mise en œuvre des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit d’une base pour créer une percée dans la coopération économique en faveur de la croissance verte, de l'économie circulaire et de la transition énergétique, démontrant la responsabilité des deux pays de se joindre aux efforts de la communauté internationale pour résoudre les défis mondiaux en matière environnementale et climatique.

La Première ministre Mette Frederiksen a affirmé que le partenariat stratégique vert ouvrirait la voie à une coopération verte et apporterait la prospérité aux peuples des deux pays, et contribuerait à l'objectif mondial commun de développement durable.

Les deux parties ont estimé que l’établissement du partenariat stratégique vert Vietnam-Danemark constituerait un nouveau cadre qui compléterait efficacement le partenariat intégral entre les deux pays. Elles ont convenu de se coordonner étroitement pour élaborer prochainement un plan de mise en œuvre de la Déclaration commune.

La Déclaration commune sur le partenariat stratégique vert Vietnam-Danemark contribuera à concrétiser les efforts des deux gouvernements pour promouvoir la transition verte, relever les ambitions climatiques mondiales, se concentrer sur une transition verte équitable grâce à une coopération multisectorielle.