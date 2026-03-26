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Le Vietnam et le Chili échangent des messages de félicitations

Des dirigeants vietnamien et chiliens se sont félicités mutuellement à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.
  Photo: internet  

Le 25 mars, le président de la République Luong Cuong a échangé des messages de félicitations avec le président chilien José Antonio Kast, à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili (25 mars 1971-2026).

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également échangé des messages de félicitations avec son homologue chilien, Francisco Pérez Mackenna. -VNA/VI

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