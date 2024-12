Le Vietnam et le Cambodge resserrent leur coopération en matière de formation militaire

L'ambassade et le bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Cambodge ont organisé le 12 décembre à Phnom Penh une rencontre avec d'anciens membres des Forces armées royales cambodgiennes (FARC) qui ont étudié au Vietnam.

La rencontre a eu lieu à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944-2024) et de la 35e Journée de la défense nationale (22 décembre 1989-2024). Elle a été coprésidée par l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang et le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense nationale Tea Seiha.

Dans son discours, le général Khiev Saphat, également directeur adjoint du département du personnel du ministère cambodgien de la Défense nationale, a passé en revue les résultats de la coopération militaire et de défense entre les ministères de la Défense des deux pays, notamment dans la formation des officiers des FARC de 2020 à 2024.

Il a indiqué que ces cinq dernières années, 3 603 stagiaires militaires cambodgiens ont été formés au Vietnam. Actuellement, 1 662 stagiaires cambodgiens poursuivent des études dans des établissements de formation militaire au Vietnam. Parallèlement, 73 stagiaires militaires vietnamiens ont été envoyés étudier la langue khmère dans le cadre d'un programme de licence de quatre ans à l'Université de défense du Cambodge, soit 24 de plus par rapport à l'accord 2015-2019. À l'heure actuelle, 60 stagiaires militaires vietnamiens poursuivent toujours le programme de langue khmère.

Il a remercié les dirigeants des ministères de la Défense du Vietnam et du Cambodge pour leur soutien indéfectible, essentiel au développement de la formation militaire.

Le général de brigade Vu Kim Ha, directeur adjoint de l'Académie nationale de défense du Vietnam, a exprimé le souhait de voir un nombre croissant de stagiaires militaires cambodgiens venir au Vietnam afin de poursuivre leurs études et leurs recherches, renforçant ainsi les liens bilatéraux fondés sur les principes du "bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la coopération globale et de la durabilité à long terme".

De son côté, le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense nationale Tea Seiha a apprécié le soutien considérable du Vietnam à l'amélioration des capacités et de l'efficacité des FARC en accordant des bourses aux officiers cambodgiens.

Il a mis en avant le rôle crucial de ces programmes de formation dans l'amélioration des capacités et des compétences spécialisées des forces armées cambodgiennes.

Tea Seiha a proposé que le Vietnam continue de soutenir les programmes de formation, les délégations militaires de haut niveau, les visites officielles et les séminaires pour développer davantage la qualité et les capacités de la CRAF.

Plus tôt dans la journée, l'ambassade et le bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Cambodge sont allés déposer des fleurs au Monument de l'amitié Vietnam-Cambodge pour rendre hommage aux martyrs qui ont donné leur vie au Cambodge pendant la guerre. Le général Yun Min, secrétaire d'État au ministère de la Défense nationale du Cambodge, y a également participé. -VNA§VI