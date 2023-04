Le Vietnam et le Cambodge cultivent leurs relations parlementaires

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale (AN) et président du Bureau de l’AN Bui Van Cuong s’est entretenu mardi 4 avril à Hanoï avec le secrétaire général du Sénat cambodgien Oum Sarith.

Entretien entre le secrétaire général de l’Assemblée nationale (AN) et président du Bureau de l’AN Bui Van Cuong et le secrétaire général du Sénat cambodgien Oum Sarith. Photo: VNA

Les deux parties ont discuté des fonctions, des tâches et de certaines orientations opérationnelles du Secrétariat et du Bureau de l'Assemblée nationale vietnamienne et du Secrétariat du Sénat cambodgien.

En ce qui concerne la coopération entre les deux parties de 2011 à 2020, Bui Van Cuong a déclaré que le Bureau de l’Assemblée nationale avait soutenu l’enseignement du vietnamien et la formation aux technologies de l'information en faveur de certains fonctionnaires du Secrétariat du Sénat cambodgien.

Le Bureau de l’AN du Vietnam est prêt à continuer à soutenir la formation en fonction des besoins du Parlement cambodgien, a souligné Bui Van Cuong.

Le secrétaire général du Sénat cambodgien a émis le souhait que dans les temps à venir, les deux parties continuent à coopérer et à se soutenir lors des forums interparlementaires multilatéraux, renforcent l'échange de délégations à tous les niveaux et partagent des expériences dans l'exercice des fonctions et des tâches.

Lors de l'entretien, les deux parties ont défini certains axes de coopération dans les temps à venir pour accomplir au mieux leurs tâches.