Le Vietnam et le Brésil encouragent leur coopération dans des domaines potentiels

Séance de travail avec Wilson Miranda Lima, gouverneur de l'État d'Amazonas. Photo: VNA

Le Vietnam considère toujours le Brésil comme un partenaire majeur et important en Amérique du Sud, avec un commerce bilatéral de 7,11 milliards de dollars en 2023, a affirmé l'ambassadeur vietnamien au Brésil, Bui Van Nghi.

Lors d'une rencontre avec Wilson Miranda Lima, gouverneur de l'État d'Amazonas, dans le nord du pays, l'ambassadeur Bui Van Nghi a souligné que le Vietnam était l'un des partenaires commerciaux importants du Brésil et que les deux pays disposaient de suffisamment de marge de manœuvre pour renforcer leurs échanges dans divers domaines, notamment la politique, la diplomatie, le commerce, l'investissement, les sciences et technologies, l'innovation, l'agriculture et l’agroalimentaire, l'atténuation des risques de changement climatique, le tourisme et les échanges entre les peuples.

L'ambassadeur vietnamien a déclaré souhaiter que les deux pays continuent à se soutenir mutuellement dans leur développement socio-économique et à se coordonner étroitement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

Pour sa part, le gouverneur Wilson Miranda Lima a affirmé que l'Amazonas faciliterait les entreprises intéressées à la coopération avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Lors d'une séance de travail avec Fiocruz, un centre important de recherche et de développement en sciences biologiques au Brésil, l'ambassadeur Bui Van Nghi a proposé des échanges entre Fiocruz et l'Institut national de paludologie, de parasitologie et d’entomologie, le Centre tropical Vietnam-Russie et l'Institut de de biologie tropicale dans la recherche de vaccins contre le paludisme, la dengue et d'autres maladies tropicales.

Dans le cadre de sa visite de travail dans l'Amazonas, l'ambassadeur Bui Van Nghi a également travaillé avec le directeur général de la Société brésilienne de recherche agricole (Embrapa), Everton Rabelo Cordeiro -VNA//VI