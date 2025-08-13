Le Vietnam et l’Australie tiennent leur 8e Dialogue sur la politique de défense

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, et le secrétaire général adjoint australien de la Défense chargé de la stratégie, de la politique et de l’industrie de défense, Hugh Jeffrey, ont coprésidé mardi 12 août à Hanoi le 8e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Australie.



Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a souligné le développement actif et efficace des relations bilatérales en matière de défense depuis la 7e édition du dialogue en mars 2024, conformément au Partenariat stratégique global Vietnam-Australie.



La coopération a progressé dans divers domaines, notamment les échanges de délégations, la formation militaire, le maintien de la paix des Nations Unies, la médecine militaire, la collaboration entre les armées, le règlement des conséquences de la guerre, le partage de renseignements, la recherche et le sauvetage, et l’industrie de la défense, a-t-il noté.



Le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a réaffirmé le soutien du Vietnam au Partenariat stratégique global ASEAN-Australie et a salué les efforts déployés par l’Australie pour renforcer ses relations de défense avec l’ASEAN, notamment grâce à la Réunion des Ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM+) et au premier Dialogue des ministres de la Défense ASEAN-Australie, qui s’est tenu en mai 2025.



À l’avenir, il a proposé de renforcer les échanges de haut niveau, d’approfondir la collaboration dans les domaines des forces armées, de la médecine militaire, de la gestion des frontières et du développement de l’industrie de la défense, et de mettre en œuvre efficacement le plan de coopération en matière de défense 2025-2027 récemment signé. Il a également souligné la nécessité de déployer l’Accord de partenariat pour le maintien de la paix signé en juillet 2025 et de renforcer la coordination au sein des cadres multilatéraux, en particulier l’ADMM+.



La formation demeure un pilier essentiel des relations bilatérales, a-t-il souligné, exhortant l’Australie à élargir les bourses d’études de premier et de deuxième cycles en défense dans les domaines prioritaires et saluant le déploiement continu de personnel australien pour apprendre le vietnamien dans des institutions vietnamiennes, notamment l’Académie des sciences militaires et l’Académie nationale de défense.



Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a réitéré la politique étrangère du Vietnam axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations internationales.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, et le secrétaire général adjoint australien de la Défense chargé de la stratégie, de la politique et de l’industrie de défense, Hugh Jeffrey, signent le Plan de coopération en matière de défense entre le Vietnam et l’Australie pour la période 2025-2027. Photo : VNA

Le Vietnam est prêt à coopérer avec tous les pays et organisations internationales pour la paix, la coopération et le développement, a-t-il déclaré, soulignant la politique de défense dite "Quatre non" du Vietnam» (Pas d’alliances militaires, pas d’alignement contre un pays tiers, pas de bases étrangères sur le territoire national, pas de recours ni de menace de recours à la force dans les relations internationales).



Concernant la question de la Mer Orientale, le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a réaffirmé la position du Vietnam en faveur du règlement des différends par des mesures pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et la finalisation rapide d’un Code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC).



Pour sa part, le secrétaire général adjoint australien de la Défense, Hugh Jeffrey, a approuvé l’évaluation du Vietnam concernant les liens bilatéraux en matière de défense, se déclarant satisfait du développement de ces relations. Il a souligné que la coopération en matière de défense constituait un pilier essentiel des relations australo-vietnamiennes et a exprimé la volonté de l’Australie de renforcer cette collaboration afin de relever les défis de sécurité communs.



Concernant la Mer Orientale, il a insisté sur la nécessité de préserver le respect de la souveraineté de chaque pays, du droit international et des principes communs.



Le dialogue s’est conclu par la signature du Plan de coopération en matière de défense pour la période 2025-2027. – VNA/VI