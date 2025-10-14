Le Vietnam et l’Australie renforcent la coopération entre les forces aériennes

Le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations avec l’Australie et apprécie sa position sur la scène régionale et internationale, a souligné le général d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense.

En recevant le 13 octobre à Hanoï le maréchal de l’air Stephen Chappell, chef de la Royal Australian Air Force (RAAF), Nguyen Tan Cuong s’est réjoui de l’établissement du Partenariat stratégique global Vietnam–Australie en mars 2024, soulignant que ce partenariat crée un environnement favorable à la promotion de la coopération dans de nombreux domaines, dont la défense.

Le général Nguyen Tan Cuong a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre le chef de la RAAF, Stephen Chappell, et le général de brigade Vu Hong Son, commandant de l’Armée de l’air et de la défense anti-aérienne du Vietnam, et s’est félicité des progrès notables de la coopération aérienne bilatérale.

Il a remercié la RAAF pour avoir assuré à sept reprises le transport d’hôpitaux de campagne de niveau 2 du Vietnam dans le cadre de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), contribuant ainsi de manière significative à la coopération bilatérale dans le domaine de la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Le général Nguyen Tan Cuong a également exprimé le souhait de voir les deux forces aériennes renforcer les échanges de délégations, la formation et le partage d’expériences, tout en invitant les acteurs de la défense australienne à participer aux prochaines éditions de Vietnam International Defence Expo.

De son côté, Stephen Chappell a informé Nguyen Tan Cuong des résultats de son entretien avec le général de brigade Vu Hong Son, ouvrant ainsi la voie à une coopération future renforcée entre les deux forces aériennes.

Le chef de la RAAF a proposé que l’Australie et le Vietnam poursuivent le renforcement de leur coopération en matière de défense, en se concentrant sur la formation, l’aide humanitaire, les secours en cas de catastrophe, la médecine militaire et les opérations de recherche et de sauvetage. – VNA/VI