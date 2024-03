Le Vietnam et l’Australie établissent un partenariat stratégique intégral

Après la cérémonie d’accueil et leur entretien réussi, les Premiers ministres australien et vietnamien, Anthony Albanese et Pham Minh Chinh, ont annoncé, lors d’une rencontre avec la presse jeudi 7 mars à Canberra, l’établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Australie.

Les Premiers ministres australien et vietnamien, Anthony Albanese et Pham Minh Chinh. Photo: VNA

L’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral vise à promouvoir une coopération élargie, substantielle et efficace entre les deux pays dans des domaines tels que la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, la transformation numérique, l'innovation, le commerce et l'investissement, l'agriculture, la défense, l'éducation...

Les deux parties ont également établi un mécanisme de dialogue annuel entre les ministres du Commerce. Elles ont en outre convenu de renforcer la surveillance de l'impact du changement climatique sur le milieu marin, de faire de la transformation numérique ainsi que de la coopération en matière scientifique et technologique et d’innovation, un nouveau pilier des relations entre les deux pays.

Le Premier ministre australien a déclaré que les deux parties souhaitaient renforcer la coopération en matière de commerce et d'investissement afin de promouvoir la prospérité économique entre les deux pays.

Il a déclaré se réjouir du commerce entre le Vietnam et l'Australie qui avait atteint 25,7 milliards de dollars australiens en 2023, en hausse de 75% par rapport à 2020, permettant au Vietnam de devenir un partenaire commercial majeur de l'Australie.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, du travail et de l’emploi. Elles ont discuté de l'importance de renforcer la coopération pour protéger et promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région, notamment en concluant un accord de partenariat sur le maintien de la paix et élevant le niveau du dialogue sécuritaire entre le Vietnam et l’Australie au niveau ministériel.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le partenariat stratégique intégral contribuerait à renforcer et à approfondir la coopération, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Il a déclaré que les deux parties avaient également convenu d'approfondir davantage la coopération régionale et internationale, de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, de promouvoir le dialogue pacifique et l’instauration de la confiance entre les pays, ainsi que la centralité de l'ASEAN et les mécanismes de coopération dans la sous-région du Mékong.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Les deux parties ont convenu d'échanger, de partager des informations et de renforcer la coopération, s'efforçant de faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, d'amitié, de coopération et de développement intégral, apportant des bénéfices aux peuples de la région et des pays concernés.

Auparavant, les deux Premiers ministre ont assisté à la signature et à l’échange de 11 documents de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines tels que l’éducation et la formation, l’énergie, l’agriculture, les sciences et technologies… -VNA/VI