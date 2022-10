Le Vietnam et l’ASEAN s'engagent à éradiquer la pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire

Le Vietnam s'est engagé à éradiquer la pauvreté, à assurer la sécurité alimentaire et le développement agricole durable lors d'un un débat commun sur l'éradication de la pauvreté, le développement agricole et la sécurité alimentaire, organisé par la Commission économique et financière de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

S'exprimant au nom de l'ASEAN, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a affirmé que l'agriculture était un secteur économique clé en Asie du Sud-Est, contribuait à la création de l'emploi pour environ 30 % de la population et à 12 % au PIB. Selon l'ambassadeur, près de 670 millions de personnes, soit 8 % de la population mondiale, tombent en situation de pénurie alimentaire d'ici 2030. Face à ce défi, l'ASEAN continue de s'engager à renforcer la sécurité alimentaire dans la région, grâce à la mise en œuvre de la Stratégie de coopération agro-forestière 2016-2025, le Cadre de sécurité alimentaire et la Stratégie d'action pour la sécurité alimentaire 2021-2026, et le Cadre stratégique et le Plan d'action sur la nutrition 2018-2030. Lors des prochains 40e et 41e Sommets de l'ASEAN, le bloc finalisera le Plan global sur le développement rural.



En ce qui concerne la réduction de la pauvreté, Dang Hoang Giang a estimé qu'il s'agissait de l'une des priorités les plus importantes de l'ASEAN. Le bloc a atteint des progrès considérables dans la mise en œuvre d'initiatives et de stratégies visant à promouvoir la coopération régionale, le développement inclusif dans les zones rurales et urbaines ainsi que la réduction de la pauvreté. Dans ce processus, la promotion du commerce, de l'investissement, du leadership des entreprises, du développement des ressources humaines et du partenariat public-privé seront des outils importants pour la création de l'emploi e la réduction de la pauvreté.

L'ambassadeur vietnamien a affirmé l'engagement de l'ASEAN, en tant que l'une des régions les plus menacées par le changement climatique, à mettre en œuvre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'Accord de Paris.

L'ASEAN continue à contribuer aux efforts conjoints et à coopérer avec la communauté internationale dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable sur l'éradication de la pauvreté, l'agriculture durable et la sécurité alimentaire pour tous.