Le Vietnam et l’Algérie établissent un partenariat stratégique

Entretien entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue algérien Sifi Ghrieb, à Alger, le 19 novembre. Photo : VNA

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue algérien Sifi Ghrieb ont convenu lors de leur entretien, mercredi 19 novembre à Alger, d’élever les relations vietnamo-algériennes au niveau de partenariat stratégique.



Le chef du gouvernement vietnamien a dit sa joie de se rendre en visite officielle en Algérie en ce mois de novembre historique où il a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre Sifi Ghrieb, le gouvernement et le peuple algériens.



Affirmant qu’après plus de six décennies de coopération amicale, le Vietnam garde toujours en mémoire le soutien et l’aide apportés par l’Algérie à sa lutte passée pour la libération nationale et à son œuvre d’édification et de développement nationaux actuels.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son émotion et sa fierté devant les sentiments particuliers que le peuple algérien accordent au Vietnam et au président Hô Chi Minh, lorsque son nom a été donné à deux grandes avenues de la capitale Alger et de la province d’Oran.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors de l'entretien, à Alger, le 19 novembre. Photo : VNA

À cette occasion, il a solennellement transmis les salutations et les félicitations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et des dirigeants vietnamiens au Premier ministre Sifi Ghrieb pour sa nouvelle prise des fonctions.



Saluant la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh comme façonnant les liens bilatéraux dans les années à venir, le chef du gouvernement algérien a loué le président Hô Chi Minh et l’histoire héroïque du peuple vietnamien, en affirmant que le Vietnam était une source d’inspiration pour la révolution d’indépendance du peuple algérien.



Les deux Premiers ministres sont émus et fiers que les deux peuples, vietnamien et algérien, se sont accompagnés dans la lutte pour l’indépendance dans le passé, qui ont servi de modèles et de sources d’encouragement pour les mouvements révolutionnaires du monde entier, et de base pour renforcer les relations bilatérales pour surmonter tous les obstacles et les difficultés.



Les deux dirigeants ont souligné que les liens historiques et actuels entre les deux pays, leur solidarité dans le passé, le présent et le future sont les fondements pour construire deux pays puissants.



Le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est réjoui des progrès significatifs réalisés dans les relations bilatérales dans divers domaines, répondant ainsi aux attentes et aux aspirations des dirigeants et des peuples des deux pays.

Forte des relations exceptionnelles entre les deux pays, fondées sur leurs similitudes et leurs complémentarités, leur coopération économique et commerciale ainsi que leurs communautés des affaires bénéficient des perspectives prometteuses. L’Algérie est prête à créer les conditions optimales pour les entreprises vietnamiennes et à constituer une porte d’entrée du Vietnam en Afrique, a-t-il déclaré.

Lors de leur entretien, les deux parties se sont informées de la situation dans chaque pays et ont discuté des orientations et mesures spécifiques visant à promouvoir les relations traditionnelles et la coopération amicale entre le Vietnam et l’Algérie dans les temps à venir, ainsi que des questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb lors de l'entretien, à Alger, le 19 novembre. Photo : VNA

Le Premier ministre Sifi Ghrieb a affirmé la détermination du gouvernement algérien, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, à maintenir et à promouvoir davantage les relations traditionnelles et la coopération amicale entre les deux pays, cultivées au fil de l’histoire de la lutte commune des deux nations pour l’indépendance et la liberté.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité l’Algérie pour ses grandes réalisations dans la construction d’une nouvelle Algérie en plein épanouissement économique et socio-culturel jouissant d’une position et d’un rôle de plus en plus importants sur la scène internationale. Le Vietnam attache toujours une grande importance à l’amitié traditionnelle et à la solidarité fraternelle entre les deux pays, a-t-il souligné.



Il a indiqué que dans le contexte actuel, les deux pays devraient «s’unir pour la force, coopérer pour le bénéfice, dialoguer pour la confiance» et, sous la devise «écouter ensemble, comprendre ensemble, croire ensemble, agir ensemble, se développer ensemble», afin de créer des percées dans les relations bilatérales.



Dans cet esprit, il a demandé aux deux parties de renforcer la confiance politique, à accroître les échanges de délégations et d’accorder la priorité à l’autre dans leurs politiques étrangères respectives, de poursuivre leur soutien au Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PVN) pour élargir ses activités en Algérie.



Il a proposé de promouvoir la coopération en matière d’investissement, d’ouvrir les marchés des deux pays aux produits performants de chacun, d’accroître les échanges commerciaux et de garantir l’équilibre des intérêts bilatéraux, de soutenir la participation des entreprises vietnamiennes aux projets de transformation numérique, et d’encourager la coopération entre les entreprises des deux pays dans le secteur des télécommunications.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exhorté les deux parties à promouvoir la coopération en matière de défense, de sécurité et de cybersécurité, à dynamiser la coopération agricole et les échanges culturels, à sensibiliser aux traditions historiques, à renforcer la compréhension mutuelle entre les jeunes générations et les peuples, y compris la création des conditions favorables à la communauté des Vietnamiens résidant en Algérie.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue algérien Sifi Ghrieb supervisent la signature des documents de coopération, à Alger, le 19 novembre.

Il a proposé que les deux parties établissent activement des sous-comités de coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de la santé, de l’éducation et de la formation, de la coopération en matière de travail et d’autres domaines spécialisés. Il a demandé à l’Algérie de soutenir le Vietnam dans la promotion de la coopération avec les organisations régionales et les pays membres tels que l’Union africaine (UA) et la Ligue arabe (LA).



Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement au sein des instances multilatérales dont le Vietnam et l’Algérie sont tous deux membres, notamment les Nations Unies, le Mouvement des non-alignés, de promouvoir la coopération Sud-Sud, au renforcement du rôle et de la position des pays en développement, de renforcer la coopération entre pays en développement dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique.



Dans un esprit de solidarité internationale et de respect de la primauté du droit et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam était prêt à se joindre à la communauté internationale dans les efforts de maintien de la paix.



Concernant la question de la Mer Orientale, il a demandé à l’Algérie de soutenir la position de l’ASEAN et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, sur la base du respect des intérêts des pays riverains conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).



À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le Premier ministre Sifi Ghrieb à effectuer une visite officielle au Vietnam. Le Premier ministre algérien s’est mis d’accord avec les propositions de son homologue vietnamien, et s’est engagé à charger organismes algériennes compétents de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam afin de mettre en œuvre efficacement les engagements et orientations de coopération susmentionnés.



À l’issue de leur entretien, les deux Premiers ministres ont adopté une déclaration conjointe sur l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique, et ont assisté à la signature de six documents de coopération : Procès-verbal de la 13e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Algérie sur la coopération économique, scientifique et technologique ; Mémorandum d’entente relatif à la coopération dans les domaines du logement, de l’urbanisme et du développement ; - Annexe au Protocole relatif au règlement global des dettes entre le gouvernement du Vietnam et le gouvernement algérien ; Accord de coopération éducative ; Mémorandum d’entente sur la coopération entre la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et la Chambre de commerce et d’industrie algérienne (CACI) ; et Lettre d’intention entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce du et le ministère algérien du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations sur le lancement des négociations sur un accord commercial préférentiel. – VNA/VI