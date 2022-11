Le Vietnam et l’Algérie, des relations traditionnelles au partenariat gagnant-gagnant

Environ 80 décideurs, diplomates et chercheurs réunis lors du séminaire organisé en présentiel et en ligne, mercredi 23 novembre à Alger, en Algérie, ont passé en revue les 60 ans de relations diplomatiques Vietnam-Algérie (28 octobre 1962-2022).

L’ambassadeur d’Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid. Photo : VNA

Les bonnes relations entre les deux pays, le Vietnam et l’Algérie, se sont forgées au cours des années difficiles de guerre contre le régime colonial et l’occupation étrangère, a résumé l’ambassadeur d’Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid.

Le Vietnam a reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne le 26 septembre 1958, une semaine seulement après que l’Algérie a proclamé sa création. Et cette relation historique s’est ensuite étendue à la coopération économique, technique et financière, a-t-il indiqué.

Il a rappelé que le président Houari Boumediene a effectué une visite officielle au Vietnam en mars 1974 et les présidents Liamine Zeroual et Abdelaziz Bouteflika ont effectué des visites d’État au Vietnam respectivement en octobre 1996 et en octobre 2000.

Les relations entre les deux pays se consolident et s’étendent de plus en plus depuis grâce à la coopération et au partenariat aux domaines politique, économique et culturelle, a-t-il indiqué.

Trân Tam Giap, président du Club des cadres retraités du ministère des Affaires étrangères, a rappelé l’accueil solennel et chaleureux que l’Algérie avait réservé aux visites de haut niveau en Algérie telles que celles du général Vo Nguyên Giap en tant que vice-Premier ministre en février 1985, du président Nguyên Minh Triêt en avril 2010 et des visites de la vice-présidente Nguyên Thi Binh.

Constatant que l’amitié et la coopération entre les deux pays entrent désormais dans une nouvelle période, celle de partenariat gagnant-gagnant, il a estimé que le Vietnam sera une porte d’entrée de l’Algérie dans l’ASEAN et l’Algérie, une tête de pont du Vietnam en Afrique du Nord et au Sahara occidental.

L’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyên Thành Vinh. Photo : VNA

Les deux pays se sont toujours sincèrement soutenus dans la lutte pour l’indépendance et la construction nationale. Sur la base des similitudes entre leur histoire, les relations de coopération des deux pays dans tous les domaines de la politique, de l’économie, de la culture, des échanges populaires... ne cessent de se développer, s’est félicité l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyên Thành Vinh.

Ces dernières années, les mécanismes de coopération entre les deux pays tels que le Comité de coopération intergouvernementale et la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères ont jeté les bases d’orientations des domaines de coopération, a-t-il poursuivi.

Selon les chiffres de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), le commerce entre les deux pays a atteint 262,5 millions de dollars en 2021 et 140 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2022.

Le projet d’exploration et d’exploitation de pétrole et de gaz de la PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP) est un projet symbole dans les relations de coopération économique entre les deux pays.

La diplomatie culturelle est véritablement devenue un pont entre la culture vietnamienne et la culture algérienne, aidant les deux pays à partager des valeurs culturelles sur la base du respect des différences.

Le diplomate a exprimé sa conviction que le partenariat mutuellement bénéfique aidera les deux pays à récolter de nouvelles réalisations pour le bien des deux peuples, contribuant à la paix et au développement dans la région et le monde. – VNA