Le Vietnam et l’Afrique du Sud renforcent leur coopération commerciale

La 5e réunion du Comité mixte du commerce Vietnam-Afrique du Sud a eu lieu le 24 novembre à Johannesburg.

Elle était coprésidée par le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Trân Quôc Khanh et la vice-ministre sud-africaine du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, Nomalungelo Gina.

Lors de la réunion, Nomalungelo Gina a souligné que l'Afrique du Sud attachait toujours de l'importance à ses relations avec le Vietnam, établies il y a près de 30 ans.

En Asie le Vietnam est le neuvième partenaire commercial de l'Afrique du Sud, tandis que ce pays est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique, a-t-elle indiqué.

L’Afrique du Sud encourage les pays comme le Vietnam non seulement à considérer le continent africain comme un marché d'exportation, mais aussi une destination d'investissement de plus en plus importante, a-t-elle déclaré.

De son côté, Trân Quôc Khanh a déclaré que l'organisation réussie de cette réunion était un signe positif, contribuant à la célébration des 30 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'

Afrique du Sud

l'année prochaine (22 décembre 1993 - 22 décembre 2023), et à l’approfondissement des bonnes relations politiques, diplomatiques et économiques entre les deux pays.

Le commerce bilatéral a atteint près de 1,3 milliard de dollars en 2021 et s’est élevé à plus de 1,1 milliard au cours des dix premiers mois de cette année, a-t-il rappelé, estimant que ces chiffres étaient en deçà des potentiels.

Actuellement, les exportations du Vietnam vers l'Afrique du Sud ne représentent qu'environ 1,4 % du total des importations sud-africaines. Les exportations sud-africaines vers le Vietnam représentent également moins de 0,5 % du total des importations vietnamiennes, a-t-il constaté.

Afin de surmonter les difficultés et de tirer parti des opportunités de coopération, Trân Quôc Khanh a fait un certain nombre de propositions, notamment le renforcement des échanges d'informations sur les politiques de commerce et d'investissement, le renforcement de la coordination et du soutien mutuel dans la promotion du commerce….

Trân Quôc Khanh, a approuvé la proposition de tenir la 6e réunion du Comité mixte du commerce Vietnam-Afrique du Sud au Vietnam en 2023. -VNA/VI