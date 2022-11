Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur coopération dans la défense

Le 4e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Thaïlande a eu lieu le 17 novembre à Bangkok, sous l’égide du vice-ministre vietnamien de la Défense Hoang Xuan Chiên et le secrétaire permanent du ministère thaïlandais de la Défense, Sanitchanok Sangkachan.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération et la confiance entre leurs ministères de la Défense et leurs armées

Elles ont en outre décidé de renforcer leur coopération dans la formation, la cybersécurité, l’industrie de la défense, la logistique militaire, le sauvetage, la gestion frontalière, la lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme…

Elles ont également convenu de promouvoir leur consultation et leur soutien mutuel au sein des cadres militaires et de défense de l’ASEAN.

Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de questions d'intérêt commun dont celle de la Mer Orientale, se mettant d’accord sur la nécessité de maintenir la solidarité et la centralité de l’ASEAN dans la structure de sécurité régionale, de promouvoir le dialogue et la coopération entre les pays membres et celle avec des partenaires externes pour la paix et la stabilité de la région et du monde.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoang Xuan Chiên (gauche) et le vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan. Photo: QDND

Le matin du même jour, le général Hoang Xuan Chien a rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwan, à qui il a proposé de continuer à favoriser la coopération bilatérale dans la défense pour faire de ce domaine l’un des piliers des relations bilatérales, pour la paix et la stabilité de la région et du monde. –VNA/VI