Le Vietnam et la Suisse renforcent leur coopération multiforme

Il a demandé à la Suisse de créer des conditions favorables pour que ses entreprises investissent et déploient des activités d’affaires à long terme au Vietnam, notamment dans les domaines phares de la Suisse et les domaines prioritaires du Vietnam tels que la transformation numérique, la transformation verte, l’économie circulaire, la résilience au changement climatique, l’agriculture high-tech, la banque, la finance et la santé.

Les deux parties doivent continuer à promouvoir les négociations de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) afin de renforcer le pilier de la coopération en matière d'investissement et de commerce entre les deux pays dans les temps à venir.

Concernant la coopération multilatérale, Pham Minh Chinh a demandé aux deux pays de se soutenir dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, en particulier au sein de l’Organisation des Nations unies. En plus, il a demandé à la Suisse de soutenir la position et les efforts de l'ASEAN et du Vietnam dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale et du règlement des différends par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

De son côté, l'ambassadeur Thomas Gass a affirmé que la Suisse prenait toujours en haute considération les relations d'amitié et de coopération avec le Vietnam. En particulier, la Suisse est prête à accompagner et à élargir la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la technologie manufacturière, de la haute technologie, de l'agriculture durable et de la résilience au changement climatique.