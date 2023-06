Le Vietnam et la Suisse devraient renforcer davantage leur coopération parlementaire

Le président du Conseil national de la Suisse, Martin Candinas, effectuera une visite officielle au Vietnam du 27 au 30 juin à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê.

Le président du Conseil national de la Suisse, Martin Candinas. Photo: VNA

Cette visite témoigne de l’estime de la Suisse pour le Vietnam et représente une activité diplomatique parlementaire importante pour reprendre les échanges de haut niveau entre les deux pays à la suite de la pandémie de Covid-19.

L’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Suisse ont prospéré ces dernières années. Sur le plan politique et diplomatique, les deux parties ont régulièrement entretenu des échanges de délégations et de rencontres de haut niveau.

Cependant, en raison du Covid-19, le commerce bilatéral a régressé de 6,8% en glissement annuel pour atteindre près de 806 millions de dollars en 2022.

La Suisse se classe au 21e rang en termes d’investissements directs étrangers au Vietnam, avec 206 projets valides d’une valeur d’environ 1,9 milliard de dollars. Les deux parties accélèrent la conclusion des négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE).

En matière de coopération au développement, le Vietnam est resté l’un des rares pays figurant sur la liste des partenaires prioritaires de la Suisse. En mars 2021, la Suisse a annoncé le programme de coopération au développement Suisse-Vietnam pour la période 2021-2024, avec un budget d’APD de 78 millions de francs suisses (76 millions de dollars).

En 2023, la Suisse augmente ses investissements dans des projets industriels et environnementaux, de haute technologie et propres avec une gestion moderne qui apporte une valeur ajoutée, une connectivité et un approvisionnement de la chaîne de production mondiale.

La Suisse s’attend à ce que le Vietnam crée des conditions favorables pour ses activités à long terme dans les domaines de la finance, de la banque, de l’assurance, de la fabrication, de la pharmacie, de la transformation agroalimentaire, des énergies renouvelables et du tourisme.

Elle a exhorté le Vietnam à créer des conditions favorables en matière d’immigration et de permis de travail pour les experts et les entreprises suisses. Dans le secteur privé, la Suisse est prête à aider le Vietnam à passer à une économie circulaire, qui nécessite des réglementations claires sur les énergies renouvelables, la modernisation du réseau électrique et permet des installations modernes de gestion et de recyclage des déchets.

La Suisse soutient le Vietnam et partage la même vision du respect du droit international, de l’équité et de l’égalité aux Nations unies, ainsi que de la promotion du rôle des femmes dans la consolidation de la paix par des actions concrètes.

La communauté vietnamienne en Suisse regroupe actuellement 8.000 personnes, dont plus de la moitié ont obtenu la nationalité suisse mais conservent leur nationalité vietnamienne. L’Association vietnamienne en Suisse et l’Association d’amitié Suisse-Vietnam ont ouvert l’école Binh Minh à Zurich pour enseigner la langue vietnamienne à la communauté vietnamienne.

Les liens d’amitié et de coopération entre les deux législatures se sont renforcés, avec des visites régulières de haut niveau et des rencontres de partage d’expériences.

Les groupes parlementaires d’amitié des deux pays ont été créés et ont mené diverses activités pour renforcer les relations parlementaires et la coopération bilatérale.

Les deux parties ont régulièrement travaillé ensemble sur des questions mondiales et régionales dans des forums multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant la visite, l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a souligné que la Suisse apprécie toujours son amitié et sa coopération avec le Vietnam, tout en reconnaissant le Vietnam comme un partenaire économique de plus en plus important. Il y a encore amplement de place pour une coopération plus poussée entre les deux pays.

Le diplomate a exprimé le souhait d’accélérer les négociations sur l’accord de libre-échange Vietnam-AELE, de renforcer la coordination bilatérale pour atteindre les objectifs de développement durable dans les domaines de la finance et de la banque, de l’entrepreneuriat, de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, du tourisme, de l’adaptation au changement climatique et des échanges populaires, autant de sujets à aborder lors de la visite au Vietnam du président du Conseil national de la Suisse.