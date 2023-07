Le Vietnam et la Suisse boostent leurs liens économiques, commerciaux et d’investissement

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le président du Conseil national de la Suisse Martin Candinas ont plaidé lors de leur rencontre vendredi 30 juin à Hanoi pour le renforcement des relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le président du Conseil national de la Suisse Martin Candinas, à Hanoi, le 30 juin. Photo: VNA

Nguyên Hông Diên a apprécié le soutien de la Suisse aux projets industriels et énergétiques, à l’intégration économique internationale et aux petites et moyennes entreprises du Vietnam, le décrivant comme une ressource précieuse pour le processus de développement et d’intégration du Vietnam au cours des dernières années.



Martin Candinas, en visite officielle du 27 au 30 juin au Vietnam, a déclaré que la Suisse attache toujours de l’importance et souhaite renforcer davantage la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines économique et commercial, et qu’elle travaillait dur pour la signature d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.



