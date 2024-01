Le Vietnam et la Suède disposent d'un énorme potentiel de coopération dans plusieurs domaines

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 11 janvier 1969, le Vietnam et la Suède ont activement construit, entretenu et développé des relations bilatérales de plus en plus durables et approfondies et obtenu des résultats remarquables dans de nombreux domaines, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Suède Tran Van Tuan lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information.

L'ambassadeur Tran Van Tuan (4e de gauche à droite) lors de la cérémonie de présentation de ses lettres de créance au roi suédois. Photo: VNA La confiance politique et l'amitié réciproques constituent un bien précieux pour les deux pays, selon le diplomate vietnami en. La Suède est le premier pays occidental à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam et lui a apporté une assistance extrêmement précieuse, tant spirituelle que matérielle, dans sa lutte d'hier pour l'indépendance nationale puis dans son processus de Renouveau, d'édification et d'intégration internationale actuellement en cours.

Entre 1967 et 2013, la Suède a été le plus grand contributeur d'aide non remboursable au Vietnam parmi les pays nordiques, en se concentrant dans les domaines tels que l'établissement des institutions, de l'État de droit, la réforme administrative, le développement des ressources humaines, la santé, l'environnement, etc.

Depuis fin 2013, les relations bilatérales sont passées à une phase de partenariat égal et mutuellement bénéfique. Le commerce bilatéral a atteint plus de 1,5 milliard de dollars en 2022 et 1,2 milliard au cours des onze premiers mois de 2023.

Selon les données de Statistics Sweden (SCB) publiées en décembre 2023, la Suède est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe du Nord tandis que le Vietnam est le plus grand importateur de produits suédois en Asie du Sud-Est.

Concernant l'investissement, jusqu'en juin 2023, le montant total des entreprises suédoises au Vietnam n'a atteint que 690,49 millions de dollars, et aucune entreprise vietnamienne n'a encore investi en Suède . Les échanges éducatifs, culturels et scientifiques sont irréguliers en raison de la distance géographique, a fait savoir l'ambassadeur vietnamien.

Cependant, les deux parties disposent d'un énorme potentiel de coopération dans plusieurs domaines répondant aux atouts et besoins de chaque partie tels que le changement climatique, la protection de l'environnement, les sciences et technologies, la transformation numérique, la gestion financière, la santé communautaire, le travail, le commerce, l'investissement, etc. Le Vietnam est véritablement un marché potentiel et attractif pour les entreprises suédoises, a estimé l'ambassadeur Tran Van Tuan.

En outre, les deux pays ne cessent de collaborer étroitement au sein des forums multilatéraux, ainsi que dans le traitement des problèmes internationaux.

Selon Tran Van Tuan , l'ambassade du Vietnam en Suède se concentrera sur le renforcement de la coopération en matière de politique, de diplomatie, de commerce, d'investissement, de sciences et de technologies.

Pour favoriser les échanges commerciaux, l'ambassade est en train d'accélérer l'ouverture de lignes aérienne et maritime directes entre les deux nations.

Elle renforcera également la diplomatie culturelle et populaire, et collaborera avec les organes compétents des deux pays pour donner des conseils afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, a conclu l'ambassadeur Tran Van Tuan. -VNA/VI