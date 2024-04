Le Vietnam et la Russie veulent renforcer leur oopération agricole

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, et le vice-ministre russe de l’Agriculture, Sergueï Levin, ont discuté mardi 2 avril à Moscou de mesures visant à promouvoir davantage la coopération agricole entre les deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi (3e, à gauche) et le vice-ministre russe de l’Agriculture, Sergueï Levin, à Moscou, le 2 avril. Photo: VNA

Reconnaissant les réalisations passées, les deux parties ont salué la croissance des échanges commerciaux dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture qui ont franchi la barre du milliard de dollars par an.En particulier, diverses initiatives d’investissement dans le secteur agricole sont actuellement en cours, ce qui témoigne d’un engagement bilatéral renforcé.Comme il reste encore beaucoup de marge pour renforcer davantage la coopération, le diplomate vietnamien a proposé plusieurs mesures, notamment l’élargissement de la liste des entreprises vietnamiennes des produits aquatiques éligibles à l’exportation vers la Russie et la garantie d’un soutien continu aux entreprises vietnamiennes en Russie, notamment TH True Milk.Pour sa part, Sergueï Levin a hautement apprécié la décision du Vietnam de retirer le chardon des champs de la liste de quarantaine végétale, ce qui facilite l’augmentation des exportations de blé et de maïs de la Russie vers le Vietnam.Le responsable a en outre réitéré l’engagement inébranlable de la Russie à offrir des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes opérant dans le pays.Les deux parties ont convenu de continuer à coordonner et à élargir la liste des entreprises éligibles à l’exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers leurs marchés respectifs.Elles ont affirmé leur intention de délibérer sur des mesures concrètes visant à renforcer la coopération agricole lors de la prochaine 25e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie prévue plus tard cette année. – VNA/VI