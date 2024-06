Le Vietnam et la Russie parviennent à un consensus sur les orientations futures des relations bilatérales

Grâce à une Déclaration commune publiée, 11 accords de coopération signés ainsi que des réunions de haut niveau tenues lors de la visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam les 19 et 20 juin, les deux pays ont convenu d'orientations majeures pour approfondir davantage le partenariat stratégique intégral global bilatéral dans cinq aspects clés, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Premièrement, a déclaré Bui Thanh Son, les deux parties sont convenues de renforcer les dialogues et les réunions à tous les niveaux, tout en mettant en œuvre efficacement des mécanismes de coopération pour promouvoir la collaboration dans tous les domaines, en continuant à se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux, en particulier les Nations Unies, l'APEC et l'ASEAN, les mécanismes de coopération avec la Russie.

La Russie a affirmé son soutien au Vietnam pour accueillir l'année APEC 2027, s'engageant à se coordonner avec le Vietnam pour organiser avec succès cet événement important et à continuer de soutenir le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale, a déclaré Bui Thanh Son.

Deuxièmement, le Vietnam et la Russie ont affirmé que l'économie continue d'être un pilier et un point central de la coopération multiforme entre les deux pays, a déclaré le chef de la diplomatie vietnamienne.

Les deux parties travailleront ensemble pour régler les difficultés et rechercher des solutions visant à améliorer l'efficacité de la coopération, en renforçant l'efficacité opérationnelle des mécanismes de coopération bilatérale, en particulier le Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Ils parviendront et mettront bientôt en œuvre un plan directeur pour le développement de la coopération Vietnam-Russie jusqu'en 2030, a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a ajouté que les deux parties se coordonneraient également pour maximiser les avantages de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (EAEU), en continuant à supprimer les barrières commerciales, à faciliter davantage le commerce bilatéral, à élargir l'accès au marché russe pour les biens de consommation vietnamiens et les produits agricoles et aquatiques, et promouvoir la coopération en matière d’investissement, notamment dans les infrastructures et l’énergie.

Troisièmement, les deux parties élargiront leur partenariat de défense et de sécurité afin de répondre aux défis de sécurité non traditionnels et se coordonneront étroitement dans les forums multilatéraux sur la défense et la sécurité, en particulier les mécanismes dirigés par l'ASEAN tels que le Forum régional de l'ASEAN (ARF) et l'Asie de l'Est (EAS) et la Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM ), contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la sûreté dans la région Asie-Pacifique et dans le monde.

Quatrièmement, le Vietnam et la Russie renforceront leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la science et de la technologie, du tourisme, du travail, de la culture, des arts, des sports, de la coopération entre localités et des échanges entre les peuples, renforçant ainsi leur solide relation humaniste du partenariat stratégique intégral bilatéral. Au cours de la visite, 11 documents de coopération ont été signés entre les ministères, les secteurs et les entreprises des deux pays, créant ainsi une motivation pour promouvoir les relations bilatérales. Les deux parties ont convenu de continuer à créer des conditions favorables permettant aux citoyens vietnamiens en Russie et aux citoyens russes au Vietnam de vivre, d'étudier et de travailler de manière stable et de servir de pont d'amitié entre les deux nations, a déclaré Bui Thanh Son.

Cinquièmement, les dirigeants des deux parties ont discuté de manière directe et confiante des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Les deux parties ont affirmé leur soutien à un système de relations internationales égalitaires basé sur le droit international et la Charte des Nations Unies, en particulier la résolution pacifique des différends sans menacer ni recourir à la force, et sans ingérence dans les affaires intérieures de l'autre.

Concernant la question en Mer Orientale, les deux parties ont exprimé leur soutien à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans la zone maritime, sans recourir à la force ni menacer de recourir à la force, et à régler les différends par des mesures pacifiques conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), ainsi que le soutien à la mise en œuvre pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et la conclusion prochaine d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Bui Thanh Son a souligné l'importance de la visite du président Poutine, soulignant qu'elle est considérée comme un événement marquant des relations extérieures du Vietnam en 2024, démontrant la politique extérieure constante du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement, une intégration internationale active et proactive, et être un ami et un partenaire digne de confiance de la communauté internationale.

Cela démontre également la grande attention que la Russie accorde au Vietnam dans sa politique de «tournage vers l'Est», a estimé le ministre des Affaires étrangères.

Il a déclaré que la publication de la Déclaration commune sur l'approfondissement de leur partenariat stratégique intégral et la construction des acquis de la mise en œuvre de leur Traité sur les principes des relations amicales pendant trois décennies reflète leur détermination à rendre la coopération bilatérale plus efficace et plus substantielle dans tous les domaines.

La visite du président russe Poutine a été un succès, a affirmé le ministre Bui Thanh Son

Outre les sentiments chaleureux du peuple vietnamien à l'égard du peuple russe, les réalisations enregistrées lors de la mise en œuvre du Traité de 1994 sur les principes des relations amicales entre le Vietnam et la Russie et les résultats importants de la visite du président Poutine constitueront une base solide pour la poursuite de la promotion des relations amicales entre le Vietnam et la Russie. l'amitié traditionnelle et durable et le partenariat stratégique intégrall entre les deux pays, a conclu istre Bui Thanh Son.- VNA/VI