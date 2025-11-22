Le Vietnam et la Russie coopèrent dans la recherche sur la mer et le plateau continental

Echantillonnage de sédiments dans la zone du plateau continental du Vietnam par l'équipe d'exploration. Photo: VNA

Dans la matinée du 21 novembre, à Hanoï, l’Académie des Sciences et des Technologies du Vietnam et la Branche Extrême-Orientale de l’Académie des Sciences de Russie ont organisé un colloque pour présenter et évaluer les résultats préliminaires de la deuxième campagne conjointe Vietnam–Russie de recherche sur le plateau continental vietnamien, réalisée à bord du navire scientifique Akademik M.A. Lavrentiev.

Il s’agit d’une activité scientifique particulièrement significative, marquant un nouveau progrès dans la coopération en matière d’exploration en mer au large entre l’Institut des Sciences de la Terre (IES, relevant de l’Académie des Sciences et des Technologies du Vietnam) et l’Institut océanologique du Pacifique V.I. Il'ichev, Branche Extrême-Orientale de l'Académie des sciences de Russie (FEB RAS).

Selon le docteur Nguyen Xuan Anh, directeur de l’Institut des Sciences de la Terre, le colloque ne se limite pas à la présentation des résultats initiaux, il constitue également une plate-forme permettant aux scientifiques d’échanger plus en profondeur sur les potentiels de recherche, les orientations de coopération et les futurs plans de campagnes en mer.

Du 20 octobre au 21 novembre 2025, le navire de recherche Akademik M.A. Lavrentiev a coordonné avec l’Académie des Sciences et des Technologies du Vietnam (VAST) l’organisation et la mise en œuvre réussie de la deuxième campagne scientifique conjointe sur le plateau continental du Vietnam.

Plus de 30 scientifiques et techniciens vietnamiens et russes ont participé à cette campagne, travaillant en continu en mer pendant plus d’un mois. Les échantillons et données collectés seront analysés dans les laboratoires spécialisés de l’Institut des Sciences de la Terre, ainsi que de l’Institut océanologique du Pacifique V.I. Il'ichev.-VNA/VI