Le Vietnam et la Russie continuent d’écrire ensemble de nouvelles pages d’histoire

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (1er à droite) à la réception en commémoration du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique (9 mai 1945 - 9 mai 2025).

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a rappelé, lors d'une réception à Hanoï le 6 mai pour le 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique (9 mai 1945 - 9 mai 2025), que le 9 mai 1945 était une date inscrite dans l'histoire humaine comme une victoire majeure du peuple soviétique et des forces pacifiques, un emblème de conscience et de dignité.

Il a ajouté que cette victoire avait anéanti le fascisme, affaibli le colonialisme et inauguré une ère nouvelle, encourageant les peuples opprimés à lutter pour leur indépendance, leur liberté et leur bonheur. La grande victoire a profondément inspiré le peuple vietnamien, guidé par le Parti communiste et le Président Hô Chí Minh, à mener la Révolution d’Août 1945 et à fonder la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945. Le Vietnam se souvient avec fierté de ses soldats qui ont combattu avec courage et héroïsme, jusqu'au sacrifice ultime, aux côtés du peuple soviétique durant la Grande Guerre patriotique, notamment lors des journées les plus féroces de l'hiver de 1941.

« Nous nous souvenons toujours avec respect de la grande aide de l’État et du peuple de l'ex-Union soviétique et de la Russie dans nos guerres de résistance pour défendre la Patrie et pour bâtir et développer notre pays. Nous apprécions profondément les contributions des soldats et des experts de l'ex-Union soviétique et de Russie qui ont combattu, sacrifié leur sang et leur jeunesse pour l'indépendance et l'intégrité territoriale du Vietnam », a affirmé le vice-Premier ministre.

Il a également affirmé que le Vietnam a toujours valorisé la solidarité internationale, suivi une politique étrangère de paix et de neutralité, et restait un ami et un partenaire fiable pour tous les pays, notamment ses amis traditionnels comme l'ancienne Union soviétique et la Russie.

Le Vietnam attache une importance particulière à ses relations de coopération avec la Russie, les considérant comme un bien commun et inestimable pour les deux pays et les deux peuples vietnamiens et russes. Sur cette base, le partenariat stratégique global avec la Russie sera de plus en plus consolidé et développé dans de nombreux domaines clés de l’économie : commerce, défense, sécurité, énergie, éducation, formation, science, technologie, tourisme et échanges humains.

En particulier, la visite officielle en Russie du secrétaire général du Parti To Lam en ce mois de mai historique, et sa participation aux commémorations du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, renforceront la confiance politique et ouvriront de nouvelles voies pour élever l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global Vietnam-Russie à de nouveaux sommets.

« C'est un moment important pour honorer nos réalisations historiques, saisir les opportunités actuelles et travailler ensemble pour un avenir radieux pour nos deux peuples », a conclu le vice-Premier ministre.– VNA/VI