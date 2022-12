Le Vietnam et la République tchèque ont à gagner des liens économiques accrus

Le Vietnam et la République tchèque ont des structures économiques complémentaires pour renforcer leur coopération, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Prague la conseillère commerciale vietnamienne vietnamien en République tchèque, Nguyên Thi Hông Thuy.

La conseillère commerciale vietnamienne en République tchèque Nguyên Thi Hông Thuy (en rouge) et la délégation travaillent au siège du groupe tchèque Skoda. Photo: VNA

Elle a indiqué que le Vietnam est fort dans la production de biens que la République tchèque ne produit pas ou produit peu, tels que les produits industriels légers, les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, alors que la République tchèque est une puissance dans l’industrie lourde.

Le commerce bilatéral a doublé au cours des cinq dernières années, passant de 1,04 milliard de dollars en 2017 à 2,08 milliards de dollars l’an dernier, a noté la conseillère commerciale.

Les téléphones, tablettes, ordinateurs et produits électroniques représentent la part du lion des exportations vietnamiennes vers la République tchèque, à environ 40%. Leur proportion s’élevait à 55,47% rien qu’en 2021.

Du côté de la nation d’Europe centrale, ses principaux revenus d’exportation vers le Vietnam sont les machines mécaniques, qui représentaient 15% du volume total de marchandises tchèques vendues au pays d’Asie du Sud-Est en 2021.

Selon Nguyên Thi Hông Thuy, l’un des avantages qui peuvent contribuer au renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays est la communauté vietnamienne en République tchèque.

En ce qui concerne le pourcentage de la population, ce groupe a la densité la plus élevée, répartie uniformément dans toutes les régions, dont la plupart exercent des activités de vente au détail, de restauration, d’import-export et de distribution à différentes échelles.

Le Vietnam est une porte d’entrée vers les États membres de l’ASEAN pour la République tchèque, tandis que cette dernière aide à relier le premier aux pays de l’UE, en particulier l’Allemagne, la Pologne, la Slovaquie et l’Autriche, a-t-elle déclaré, ajoutant que l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) apporte des incitations commerciales et d’investissement pour leurs échanges.

La conseillère commerciale a également souligné un certain nombre de défis auxquels sont confrontées les deux nations, notamment la distance géographique, l’augmentation des coûts logistiques et le système complexe et instable de politiques de gestion des importations de l’UE.