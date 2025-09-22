Le Vietnam et la République tchèque cultivent leurs liens d’amitié et de coopération

La vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Thanh a une le 19 septembre une séance de travail avec le président du Sénat du Parlement tchèque, Miloš Vystrčil. Photo : Senat.cz



Une haute délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par sa vice-présidente Nguyên Thi Thanh, a effectué du 18 au 21 septembre une visite de travail en République tchèque afin de consolider l’amitié et de développer la coopération entre les deux pays.



Le 19 septembre, Nguyên Thi Thanh a rencontré le président du Sénat du Parlement tchèque, Miloš Vystrčil, et le vice-président de la Chambre des députés du Parlement tchèque, Jan Skopeček.



Les dirigeants du Parlement tchèque ont souligné l’importance de cette visite, alors que le Vietnam et la République tchèque célèbrent le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2025 et ont établi un partenariat stratégique en janvier 2025. Ils ont affirmé que la République tchèque attache une grande importance à ses relations avec le Vietnam, qu’ils considèrent comme un partenaire important et un marché potentiel en Asie du Sud-Est.



Les dirigeants du Sénat et de la Chambre des députés du Parlement tchèque ont également salué la communauté vietnamienne en République tchèque, la décrivant comme travailleuse, assidue et respectée, et la considérant comme partie intégrante de la société tchèque.



Nguyên Thi Thanh a souligné que le Vietnam accorde toujours une grande importance au renforcement de son amitié traditionnelle avec la République tchèque, l’un de ses partenaires prioritaires en Europe centrale et orientale. Elle a rappelé le précieux soutien du peuple tchèque à la lutte passée du Vietnam pour son indépendance et à ses efforts actuels de développement.



Les deux parties ont salué la croissance rapide des échanges commerciaux bilatéraux, qui ont dépassé les 2 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 78 % par rapport à l’année précédente. Les entreprises tchèques manifestent un intérêt croissant pour le développement de leurs activités au Vietnam, notamment un important projet de construction automobile mené par Skoda Auto.



Elles ont convenu qu’il restait un vaste potentiel de coopération dans les domaines des énergies renouvelables, des machines, des industries auxiliaires, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des hautes technologies.



Les deux parties ont également discuté des mesures à prendre pour mettre en œuvre efficacement le nouveau partenariat stratégique, en tirant pleinement parti des mécanismes existants, tels que le Comité intergouvernemental de coopération économique Vietnam-République tchèque.



Elles ont souligné la coopération dans les domaines politique, diplomatique, du travail, de l’éducation, de la défense, des échanges interpersonnels et des affaires parlementaires, et ont exprimé leur soutien à l’ouverture rapide d’une ligne aérienne directe entre les deux pays.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Thanh remet un cadeau de souvenir au vice-président de la Chambre des députés du Parlement tchèque, Jan Skopeček. Photo : Senat.cz

Nguyên Thi Thanh a remercié les autorités tchèques pour leur soutien à la communauté vietnamienne et a appelé à la mise en place de conditions plus favorables pour favoriser son intégration au sein de la société tchèque. Elle a également suggéré une augmentation du quota de travailleurs vietnamiens.



Elle a également informé ses hôtes que le Vietnam accordait aux touristes tchèques des séjours sans visa jusqu’à 45 jours à compter du 15 août 2025 et a demandé un assouplissement des procédures de visa pour les citoyens vietnamiens se rendant en République tchèque.



Jan Skopeček s’est engagé à accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et à encourager la Commission européenne à lever le «carton jaune» imposé aux exportations de produits halieutiques vietnamiens.



Concernant les relations parlementaires, Nguyên Thi Thanh a proposé de renforcer les échanges entre les dirigeants législatifs, les commissions et les groupes d’amitié parlementaires afin de partager leurs expériences en matière de législation et de contrôle, et de se soutenir mutuellement lors des forums parlementaires multilatéraux. Elle a salué le projet du président du Sénat du Parlement tchèque de se rendre au Vietnam plus tard cette année et a invité les dirigeants de la Chambre des députés à s’y rendre à un moment opportun.



Plus tôt, à son arrivée à Prague le 18 septembre, la délégation a visité l’ambassade du Vietnam et rencontré le personnel de l’ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne. Nguyên Thi Thanh a assisté à une cérémonie de remise des badges d’adhésion au Parti aux membres vietnamiens du Parti résidant à l’étranger.



Au cours de son voyage, la délégation a également visité la ville de Cheb, où le maire Jan Vrba les a accueillis à l’hôtel de ville. Le maire a souligné la relation étroite entre les habitants et la communauté vietnamienne, soulignant que les Vietnamiens de Cheb sont devenus des amis, des étudiants, des travailleurs et des partenaires de confiance de la ville. Il a également salué les réalisations de la jeune génération vietnamienne dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sports, affirmant que leur diligence et leur courtoisie enrichissent la vie locale. – VNA/VI