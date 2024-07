Le Vietnam et la République de Corée publient un communiqué de presse conjoint

Un communiqué de presse conjoint a été publié à l'occasion de la visite officielle en République de Corée du 30 juin au 3 juillet du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et de son épouse à l'invitation de Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Dans le cadre de cette visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des entretiens avec son homologue sud-coréen Han Duck-soo, au cours desquels ils ont partagé l'opinion que les relations Vietnam-République de Corée sont désormais à leur meilleur niveau depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992.



Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à favoriser la coopération dans un large éventail de domaines, en s'alignant sur le cadre du partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée.



La coopération économique reste la pierre angulaire de la relation. Les deux dirigeants se sont engagés à œuvrer pour porter la valeur d’échanges comerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars d'ici 2025, coïncidant avec le 10e anniversaire de l'Accord de libre-échange Vietnam-République de Corée (VKFTA), et à atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2030 dans une direction équilibrée et durable.



Pour atteindre cet objectif, le Vietnam et la République de Corée ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération économique existants tels que le VKFTA, le Partenariat économique régional global (RCEP) et le Cadre économique indo-pacifique (IPEF). La signature anticipée d'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) pour le programme d'opérateur économique agréé (OEA) en 2024 a également été soulignée.



Au-delà du commerce, les deux dirigeants ont convenu de l'importance de favoriser la collaboration dans les domaines de la science et de la technologie, en particulier dans les domaines de haute technologie, de recherche et développement (R&D) et de transfert de technologie.



Les échanges entre les peuples devraient également être stimulés. Les deux dirigeants ont exprimé une vision commune de faciliter les échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et d'autres domaines dans le but de renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les peuples vietnamien et coréen.



Le communiqué de presse conjoint a en outre souligné l'engagement en faveur d'une collaboration étroite et d'un soutien mutuel lors des forums internationaux et régionaux.



Les deux Premiers ministres ont assisté à l'échange de neuf documents de coopération signés entre les ministères et agences des deux pays. Ces documents couvrent différents domaines tels que la coopération au développement, le commerce et l'investissement, les petites et moyennes entreprises (PME), l'innovation et l'entrepreneuriat, l'environnement, la concurrence et la protection des consommateurs, ainsi que l'éducation.



Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction que la visite ait contribué de manière significative à l'approfondissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée, bénéfique à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde également. - VNA/VI