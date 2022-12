Le Vietnam et la République de Corée forgent leur partenariat stratégique intégral

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Photo: VNA

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol ont convenu de porter les relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique intégral, ont-ils annoncé à la presse à l’issue de leur entretien, lundi 5 décembre à Séoul, en République de Corée.

Le chef de l’Etat vietnamien a fait savoit qu’il a eu un entretien très fructueux avec son homologue sud-coréen dans l’esprit d’"orientation vers un avenir radieux" entre les deux pays, indiquant que les deux parties ont décidé de hisser leurs liens au niveau de partenariat stratégique intégral.

Il s’est déclaré convaincu qu’avec la détermination des dirigeants et des peuples des deux pays, les relations de partenariat stratégique intégral ouvriront un nouveau chapitre de développement dans la coopération bilatérale dans l’intérêt des deux peuples, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

Au nom des dirigeants vietnamiens, le président Nguyên Xuân Phuc a invité le président Yoon Suk-yeol à se rendre au Vietnam dès que possible.

Afin de déployer leur partenariat stratégique intégral, les deux parties prévoient de continuer à maintenir les échanges, contacts et visites réguliers, à partager et à coordonner leurs opinions sur la coopération bilatérale et la situation régionale et mondiale.

Les deux présidents ont réaffirmé l’objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2023 et à 150 milliards de dollars à l’horizon 2030 dans une direction équilibrée.

Le Vietnam salue les entreprises sud-coréennes qui sont les plus grands investisseurs étrangers au Vietnam avec une valeur d’investissement totale de 80 milliards de dollars et continuent à élargir l’échelle d’investissements associée au transfert de technologies notamment dans l’électronique, le développement d’infrastructures, la constructure de complexes technologiques, parcs industriels verts et villes intelligentes.

Le président vietnamien a remercié la République de Corée d’avoir fourni des aides et crédits préférentiels qui ont produits des résultats de développement dans les régions vietnamiens, y compris celles en difficulté.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération en matière du travail et de continuer à soutenir les travailleurs vietnamiens en République de Corée et les citoyens sud-coréens au Vietnam.

Notant qu’environ 200.000 Sud-Coréens vivent au Vietnam et quelque 250.000 Vietnamiens vivent en République de Corée, le président Nguyên Xuân Phuc a indiqué que le Vietnam a convenu de promouvoir l’expansion des échanges culturels, éducationnels et tourisques, de faciliter la compréhension et la confiance mutuelles.

La République de Corée a convenu de soutenir la création du "Centre culturel vietnamien en République de Corée" et d’aider le Vietnam à développer "l’industrie culturelle".

Le président Yoon Suk-yeol a pour sa part souligné la grande signification de la visite en République de Corée du président Nguyên Xuân Phuc, soulignant qu’elle sera un "nouveau point de départ" dans les relations Vietnam-République de Corée.

Les deux pays ouvriront une nouvelle ère de coopération par l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral, a-t-il déclaré saluant les résultats positifs de la coopération multiforme entre les deux pays qui ont assisté au cours des 30 dernières années à un développement exponentiel de la coopération en matière de commerce et d’investissement et au resserrement des liens entre les deux peuples.

Le président sud-coréen a également déclaré que les deux parties devront viser à devenir l’une pour l’autre un partenaire commercial et d’investissement privilégié et soutenir les entreprises des deux pays pour promouvoir davantage le commerce et l’investissement.

Supervisant avec joie la signature de nombreux documents de coopération lors de cette visite, il a indiqué que son pays souhaite coopérer avec le Vietnam dans le domaine des technologies de pointe via la stabilisation des chaînes d’approvisionnement.

Dans les domaines des sciences et des technologies de pointe, de la santé et des infrastructures, l’Institut des sciences et des technologies République de Corée-Vietnam, déjà entré en activité, joue un rôle très important dans les relations entre les deux pays. La République de Corée envisagera un plan pour soutenir la construction d’un centre de prévention et de contrôle des maladies au Vietnam.

Le président sud-coréen a également fait savoir que les dirigeants des deux pays ont convenu de faciliter et de promouvoir les échanges entre les deux peuples, la coopération gouvernementale pour intensifier les échanges et assurer la sécurité des citoyens des deux pays. La République de Corée renforcera également son soutien à l’enseignement de la langue coréenne dans l’enseignement général au Vietnam.

Il a indiqué que la République de Corée continuera à se coordonner avec le Vietnam, un pays central et un partenaire de coopération clé dans la stratégie Indo-Pacifique et l’Initiative de coopération République de Corée-ASEAN, pour promouvoir la coopération République de Corée-ASEAN et République de Corée-Mékong.