Le Vietnam et la région Wallonie-Bruxelles renforcent la coopération pour la période 2025-2027

Vue générale de la session du Comité mixte Vietnam-Wallonie-Bruxelles.

Le 19 novembre, dans une étape marquante de cette coopération bilatérale, Trần Quốc Phương, vice-ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement et Christian Carette, Inspecteur général de Wallonie-Bruxelles International (WBI), ont officiellement signé le protocole de coopération entre le Vietnam et la région Wallonie-Bruxelles pour la période 2025-2027.

Il s’agit d’un résultat majeur de la 12e session de la Commission mixte permanente entre la République socialiste du Vietnam, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale. Cette réunion s’est tenue les 18 et 19 novembre à Bruxelles et a été coprésidée par le vice-ministre Trân Quôc Phuong et Pascale Delcomminette, administratrice générale de la WBI.

L’ambassadeur du Vietnam au Royaume de Belgique, Nguyễn Văn Thảo, a également assisté à cette session.

Établissant le bilan de la 11e programmation de coopération 2022-2024, Pascale Delcomminette, et Trân Quôc Phuong, ont passé en revue la réalisation des différents projets menés dans les axes de formation des ressources humaines , de recherche appliquée et de développement industriel.

Wallonie-Bruxelles international et le ministère du Plan et de l’Investissement notent que la programmation 2022-2024 répond aux objectifs de la coopération bilatérale, les programmes et projets se déroulant au bénéfice des différentes parties prenantes impliquées dans leur réalisation et résultats. Animée par un véritable esprit de partenariat, cette programmation a offert l’opportunité aux partenaires de se positionner tant au niveau national qu’au niveau international avec des résultats sectoriels concrets et en termes de visibilité, de réseautage voire de financements.

Parmi les indicateurs chiffrés relatifs à la programmation 2022-2024, notons 184 missions croisées (143 missions d’experts belges au Vietnam, 41 missions d’experts vietnamiens en Belgique) et l’octroi de 194 bourses portant sur 770 mensualités octroyées à des étudiants, professeurs, chercheurs et fonctionnaires vietnamiens. Deux tiers des bénéficiaires des bourses sont des femmes. Plus de la moitié des bourses relèvent de la recherche, en appui aux objectifs et activités des projets de la programmation.

Tenant compte des priorités définies par la Partie vietnamienne, notamment suivant son propre agenda de réalisation des Objectifs de Développement durable, sa stratégie 2021-2030 de développement socio-économique, sa législation en matière de santé publique, des priorités des entités fédérées belges francophones, les parties ont convenu à titre principal de poursuivre et de consolider l’essentiel des objectifs des programmes réalisés en 2022-2024.

La 12e programmation de coopération 2025-27 visera en particulier à concentrer davantage les programmes autour d’objectifs communs, dans des domaines d’intervention proches et convergents, et à soutenir la valorisation des résultats des projets, notamment de ceux menés en recherche appliquée. Il s’agira aussi de s’inscrire, autant que possible, dans une dynamique de coopération multi-acteurs et de favoriser une approche participative de toutes les parties prenantes , afin de mieux souligner les potentialités et résultats des projets dans les impacts transversaux recherchés.

S’adressant à la correspondante de l’Agence Vietnamienne de l’Information, Christian Carette a souligné : « C'est une coopération qui, pour Wallonie-Bruxelles, est une des principales coopérations que l'on a en tant que telle et donc, effectivement, même si le contexte est parfois un peu complexe de part et d'autre, notamment sur le plan budgétaire, l'on a pu, effectivement, renforcer cette coopération en capitalisant sur les coopérations qui ont antérieurement bien fonctionné et en essayant de développer, effectivement, des coopérations qui intéressaient des sujets communs souhaités par les deux partenaires ».

Le vice-ministre Trân Quôc Phuong a également souligné l'importance de Bruxelles et de la Belgique en général en tant que porte d'entrée pour le Vietnam vers le vaste marché européen. Parallèlement, le Vietnam peut également devenir un pont permettant aux entreprises belges d'accéder à la région de l'Asie du Sud-Est, riche en potentiel.

Le programme de coopération pour la période 2025-2027, comprenant 17 projets, se concentrera sur des objectifs communs dans des domaines prioritaires tels que : la santé, la protection de l'environnement, la logistique, la formation des ressources humaines, l'agriculture durable, l'enseignement du français, le droit international, l'adaptation au changement climatique, la recherche et l'innovation...

Entre le Vietnam et les entités fédérées belges francophones, l’historique de coopération bilatérale est déjà riche de plus de 30 ans d’échanges et de partenariats thématiques et sectoriels. Partant formellement de l’accord de 1993 et se fondant depuis sur les présences et activités de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles ouverte à Hanoï en 1996, la coopération s’est renforcée au fil du temps avec les programmations périodiques, la conclusion d’accords sectoriels, ainsi que la conclusion de l’accord-cadre de coopération de 2002.

S’inscrivant dans les priorités des politiques thématiques et sectorielles des gouvernements respectifs, la coopération bilatérale se fonde sur des partenariats volontaires, d’expérience et de confiance qui assurent la réussite des projets dans une perspective de durabilité et d’appropriation par les parties prenantes. En appui à ces principes, la coopération bilatérale s’inscrit également dans une dynamique évolutive continue des politiques et priorités des relations internationales des parties. - VNA/VI