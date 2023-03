Le Vietnam et la Pologne renforcent leur coopération multiforme

Le Vietnam chérit toujours et souhaite renforcer sa coopération multiforme avec la Pologne, un ami et partenaire traditionnel en Europe centrale et orientale, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réception, jeudi, 16 mars, à Hanoï, pour le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau. Photo : VNA

Le Premier ministre a remercié le gouvernement et le peuple polonais pour leur don de près de 1,4 million de doses de vaccin anti- COVID-19 et de 8 tonnes de matériel médical pour aider le Vietnam à surmonter la pandémie et à stimuler la reprise économique.

Pour sa part, Zbigniew Rau s'est dit impressionné par les réalisations du développement socio-économique du Vietnam et a déclaré que la Pologne souhaitait renforcer sa coopération avec le pays, le partenaire le plus important de la Pologne en Asie du Sud-Est.

Concernant la relation Vietnam-Pologne, le chef du gouvernement a proposé aux deux parties d’accroître les échanges de délégations, pour intensifier la confiance politique et la compréhension mutuelle, de façon à permettre l’élargissement de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

La Pologne est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe centrale et orientale depuis des années et la coopération économique et commerciale des deux pays maintient une forte dynamique de croissance malgré le COVID-19, a déclaré le chef du gouvernement, ajoutant que le commerce bilatéral était à un niveau élevé en 2021 et 2022 de plus de 2,5 milliards de dollars.

Pham Minh Chinh a souhaité que la Pologne favorise l’accès des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles du Vietnam à son marché et encourage ses entreprises à investir dans la pharmacie, l’agroalimentaire et l’industrie manufacturière...

Il a également demandé à la Pologne de ratifier l'accord de protection des investissements UE-Vietnam et d’intervenir auprès de la Commission européenne pour qu’elle retire le «carton jaune» imposé aux fruits de mer vietnamiens.

L'hôte et l'invité ont échangé sur plusieurs mesures visant à renforcer la coopération dans l’éducation, la formation, la culture, le tourisme, l’agriculture et les sciences et technologies.



Zbigniew Rau s'est engagé à encourager les ministères et les secteurs polonais à se coordonner avec la partie vietnamienne pour concrétiser les recommandations du Premier ministre, contribuant à rendre la coopération bilatérale plus pratique et efficace.



Il a exprimé son désir de renforcer le partenariat bilatéral dans des domaines où la Pologne possède des atouts tels que l'informatique, la construction de villes intelligentes, les technologies vertes et la protection de l'environnement.

Le Premier ministre vietnamien et le ministre polonais des Affaires étrangères ont convenu que les deux pays devaient renforcer leur coopération au sein des forums multilatéraux et régionaux.

En ce qui concerne le dossier de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l’importance de la garantie de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation maritime et aérienne dans cette zone maritime et du règlement des litiges par voie pacifique, conformément au droit international, a fortiori la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.