Le Vietnam et la Pologne renforcent leur coopération en matière de défense

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense (droite) et son homologue polonais Pawel Bejda. Photo: VNA

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense, a proposé le 24 mars d'élargir les échanges de délégations à tous les niveaux afin de favoriser la compréhension mutuelle, la confiance et la coopération en matière de défense entre le Vietnam et la Pologne.

Les principaux domaines de collaboration comprennent la formation, les opérations de maintien de la paix de l'ONU, l'industrie de la défense, la médecine militaire et les échanges de jeunes officiers, a déclaré Hoang Xuan Chien lors de son entretien avec son homologue polonais Pawel Bejda à Hanoï.

Il a souligné la politique constante du Vietnam en matière d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi que sa politique de défense dite des « quatre non ».

Insistant sur l'importance de résoudre les différends et désaccords par des moyens pacifiques, conformément au droit international, il a réaffirmé la position du Vietnam concernant la mer Orientale : les parties concernées doivent respecter le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC), et accélérer les négociations et la signature d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.

Soulignant le succès de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et la Pologne, dans le cadre de l'accord bilatéral de coopération en matière de défense de 2010, le vice-ministre de la Défense s'est félicité des progrès réalisés dans les échanges de visites de haut niveau, les programmes de formation, les efforts de maintien de la paix et l'industrie de la défense. Il a réaffirmé la volonté du Vietnam d'accueillir des militaires polonais pour étudier le vietnamien à l'Académie des sciences militaires et participer à des formations internationales à l'Académie nationale de défense.

Il a également encouragé la Pologne à maintenir son soutien à la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), conformément à l'accord signé.

En réponse, Pawel Bejda a salué le Vietnam en tant que partenaire clé de la Pologne en Asie du Sud-Est, exprimant la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique et de la défense, avec un a

Pawel Bejda a également exprimé l'espoir que ces discussions permettront de renforcer la coopération bilatérale en matière de défense, apportant des avantages concrets aux deux parties. – VNA/VI