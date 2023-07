Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande renforcent leurs relations de défense

Le chef des Forces de défense néo-zélandaises, le maréchal de l’air Kevin Short, a reçu lundi 17 juillet à Wellington le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense.

Lors de la cérémonie d'accueil. Photo: qdnd.vn



Lors de leurs entretiens, les deux responsables ont exprimé leur joie du développement actif, intensif et substantiel du partenariat stratégique entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, conformément aux accords signés, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement commun des deux pays, et de la région et du monde.Les deux parties ont souligné la mise en œuvre effective des relations de défense bilatérales pour répondre aux besoins et aux forces de chaque partie sur la base du protocole d’accord sur la coopération en matière de défense signé cette année.Ils ont convenu que malgré les énormes impacts de la pandémie de Covid-19, les deux ministères ont maintenu des contacts de haut niveau aux niveaux ministériel et vice-ministériel et un dialogue de coopération en matière de défense, ainsi que des mécanismes de consultation en matière de défense via un format virtuel.En outre, les armées des deux pays ont participé de manière proactive à des mécanismes de coopération multilatérale tels que le Symposium naval du Pacifique occidental (WPNS) et des groupes de travail d’experts au sein de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM ), se joignant ainsi à d’autres pays pour maintenir la paix, la stabilité et le développement régionaux et mondiaux.