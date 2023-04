Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande partagent leur expérience en matière d’audit

L’auditrice générale adjointe d’Etat Hà Thi My Dung a travaillé le 17 avril à Wellington, en Nouvelle-Zélande, avec le contrôleur et vérificateur général néo-zélandais John Ryan, dans le cadre de sa visite en Nouvelle-Zélande.

L’auditrice générale adjointe d’Etat Hà Thi My Dung présente un cadeau au contrôleur et vérificateur général néo-zélandais John Ryan. Photo : VNA

L’Audit d’État du Vietnam (SAV) et l’Audit d’Etat de Nouvelle-Zélande ont partagé leur expérience et leurs solutions pour améliorer la qualité de l’audit lors d’une récente session de travail entre l’auditrice générale adjointe d’Etat Hà Thi My Dung et le contrôleur et vérificateur général néo-zélandais John Ryan, dans le cadre de sa visite du premier en Nouvelle-Zélande.

Hà Thi My Dung a apprécié les contributions de l’Audit New Zealand en tant que membre d’organisations internationales telles que l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), l’Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques du Pacifique (PASAI) et l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI).