Le Vietnam et la Norvège conviennent d’apporfondir leur coopération dans plusieurs domaines

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan effectue une visite officielle en Norvège du 23 au 25 novembre 2023, à l'invitation du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Photo: VNA

Cette visite démontre le fort engagement des deux parties pour promouvoir une amitié à long terme et une coopération multiforme. Les deux parties ont affirmé leur engagement à approfondir davantage leurs relations politiques en promouvant les visites de haut niveau et en renforçant les mécanismes de coopération bilatérale existants, a-t-on appris du communiqué de presse commun sur l’entretien entre la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân

et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre.

Toujours selon ce texte, les deux parties ont discuté de la possibilité d'établir une coopération stratégique dans le domaine de la transition énergétique verte et de l'économie marine durable. Cette coopération stratégique créera des opportunités et établira un cadre permettant aux parties de promouvoir la coopération dans le domaine des activités liées aux énergies renouvelables, à l'économie circulaire et à l'économie verte.

Les deux parties ont souligné leur volonté d'accélérer le processus de négociation de l'Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), favorisant ainsi davantage les relations commerciales et les investissements entre les deux pays. Les deux parties ont également convenu que le renforcement des relations économiques élargirait les opportunités et les avantages pour les entreprises vietnamiennes et norvégiennes, contribuant ainsi au développement économique et améliorant le bien-être des peuples des deux pays.

Les deux parties ont également souligné l'importance de la coopération dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), reconnaissant le rôle de ce domaine de coopération dans le renforcement des relations bilatérales. Les autres domaines de coopération sur lesquels les deux parties se concentrent comprennent la pêche, l'éducation, la culture, les sciences et les technologies, la protection de l'enfance, l'égalité des sexes ainsi que la défense et la sécurité.

Les deux parties ont reconnu la communauté vietnamienne comme un pont d'amitié et de coopération entre les deux pays et comme un élément de renforcement des relations entre les deux peuples.

Les deux parties ont en outre discuté de la situation mondiale et régionale. Elles soutiennent le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément aux principes largement reconnus du droit international, notamment la Charte des Nations Unies.

Les deux parties sont d'accord avec le contenu de l'accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques entre le

Vietnam

et la Norvège et affirment leur engagement à signer l'accord dans les plus brefs délais.

Les deux parties se sont félicitées des développements importants des relations bilatérales ces dernières années et ont partagé le désir de continuer à les promouvoir et à les élargir fortement. Elles ont été satisfaites des résultats de la visite, considérant qu'il s'agit d'une étape importante dans le renforcement de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et la Norvège.