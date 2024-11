Le Vietnam et la Malaisie érigent leurs relations en partenariat stratégique global

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm (à gauche) et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim lors de la conférence de presse, le 21 novembre. Photo : VNA

Le Vietnam et la Malaisie ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global à l’occasion de la visite officielle en cours en Malaisie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm.



Présidant conjointement une conférence de presse à l’issue de leurs entretiens du 21 novembre, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a souligné l’importance de la visite de trois jours du chef du PCV marquée par la mise à niveau des relations vietnamo-malasiennes.



Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment la sécurité, la défense, les affaires maritimes, l’électricité et l’économie numérique, selon le chef du gouvernement malaisien.



Le Premier ministre Anwar Ibrahim a noté que de nombreuses entreprises malaisiennes investissent et opèrent actuellement avec succès au Vietnam et a exprimé son espoir que le Vietnam continuera à faciliter les investissements malaisiens dans ce pays et à soutenir la Malaisie dans son rôle de président de l’ASEAN en 2025.



Les deux parties ont collaboré sur plusieurs projets pétroliers et gaziers et souhaitent toutes deux renforcer la coopération dans le domaine de la pêche sur la base de la confiance mutuelle et de l’amitié, a-t-il poursuivi.



Le chef du gouvernement malaisien a également exprimé son admiration pour l’histoire héroïque du Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance nationale et ses réalisations importantes dans tous les domaines au cours des dernières années.



S’exprimant lors de la conférence de presse, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que les deux parties s’engageaient à maintenir un soutien mutuel pour la voie de développement de chaque pays et à consolider et renforcer leurs relations amicales et leur confiance politique fondées sur le respect du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des systèmes politiques, conformément aux conditions socio-économiques, aux lois et aux réglementations de chaque nation, ainsi qu’au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre.



Le chef du PCV a souligné que les piliers fondamentaux du partenariat stratégique global comprennent le renforcement de la confiance mutuelle et de la coopération dans les domaines politique, de la défense et de la sécurité, l’établissement d’une base solide pour les relations et la contribution à un environnement pacifique et stable pour le développement grâce à des échanges de délégations et une collaboration renforcés à tous les niveaux et sur divers canaux ; et la mise en œuvre efficace des mécanismes de dialogue et de coopération existants, et l’examen de la création de nouveaux cadres correspondant aux besoins et aux intérêts des deux parties dans le nouveau contexte.



Les deux parties s’efforceront d’augmenter le chiffre d’affaires du commerce bilatéral à 18 milliards de dollars et même plus de manière équilibrée et mutuellement bénéfique, tout en travaillant ensemble pour stimuler la coopération dans l’industrie halal et en encourageant leurs entreprises à accroître leurs investissements sur les marchés respectifs, a-t-il déclaré.



Il a indiqué que les deux parties se sont engagées à assurer des avantages mutuels de la collaboration dans le domaine du pétrole et du gaz et à prendre en considération la formation d’un mécanisme de développement coopératif dans les domaines qui se chevauchent, le cas échéant.



Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans les secteurs émergents tels que l’économie numérique, l’innovation, la science et la technologie, la transformation numérique et l’énergie verte, ainsi que dans d’autres domaines cruciaux tels que l’éducation et la formation, le développement des ressources humaines, le travail, la culture, les sports, le tourisme et les échanges entre les peuples afin d’atteindre les objectifs de développement durable.



Les deux parties ont convenu de se soutenir mutuellement et de se coordonner étroitement sur les questions régionales et internationales, pour la paix, la sécurité et la stabilité, en particulier dans les forums multilatéraux, notamment l’ASEAN, les Nations Unies, le Mouvement des non-alignés et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).



Elles œuvreront également à faire progresser la croissance et la transformation de l’ASEAN, dans le but de réaliser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et au-delà, tout en renforçant la coopération et la connectivité sous-régionales, en particulier dans la sous-région du Mékong.



Le secrétaire général Tô Lâm a souligné l’engagement commun de poursuivre une étroite coordination pour maintenir la paix, la sécurité, la stabilité et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, résoudre les différends de manière pacifique et s’abstenir de toute menace ou de tout recours à la force, conformément aux principes largement reconnus du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Il a appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à éviter toute activité susceptible d’aggraver les tensions et de compromettre la paix et la stabilité dans la région, à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à adopter prochainement un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, notamment à la CNUDM de 1982.



Il a affirmé le soutien continu du Vietnam à la présidence malaisienne de l’ASEAN en 2025 et a réitéré l’engagement du pays à coordonner étroitement avec la Malaisie et les autres États membres de l’ASEAN pour réaliser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2025.



Le secrétaire général Tô Lâm s’est déclaré convaincu que le partenariat stratégique global ouvrirait un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, pour la paix, la stabilité, le développement durable et inclusif et la prospérité partagée, ainsi que pour une communauté de l’ASEAN unie, autonome et prospère.



À cette occasion, les deux dirigeants ont assisté à l’échange d’un protocole d’accord (MoU) sur le renforcement de la promotion commerciale entre l’Agence vietnamienne de promotion du commerce et la Société malaisienne de développement du commerce extérieur, et d’un autre sur la coopération en matière d’énergie renouvelable entre le Groupe pétrolier et gazier vietnamien (Petrovietnam) et la Compagnie pétrolière et gazière malaisienne (Petronas). – VNA