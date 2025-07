Le Vietnam et la Malaisie conviennent de booster leur coopération économique et d'investissement

Les deux Premiers ministres lors de la rencontre. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré son homologue malaisien Anwar Ibrahim à Rio de Janeiro le 6 juillet après-midi (heure locale), en marge du sommet élargi des BRICS.

Ils ont souligné l'importance de créer un nouvel élan pour intensifier davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment en mettant en œuvre le plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat pour la période 2025-2030.

Dans ce contexte, ils ont convenu de continuer à multiplier les visites mutuelles à tous les niveaux et par tous les canaux, et de poursuivre la mise en œuvre fructueuse des mécanismes de coopération bilatérale.

Les deux Premiers ministres ont été unanimes à promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement, notamment en facilitant l'importation et l'exportation de produits à fort potentiel et performants des deux parties, tels que les produits agricoles et aquatiques, les produits alimentaires, les composants électroniques et les matériaux de construction, celle dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de la sécurité alimentaire, de l'énergie, du pétrole et du gaz, ainsi que du transport d'électricité entre les pays aséaniens et élargir la coopération dans les domaines de l'économie numérique, de l'économie circulaire et de l'économie verte.



Le Premier ministre malaisien a suggéré aux deux pays de mettre en place un mécanisme de coopération dans le secteur de la pêche, et a souligné que, pour garantir son efficacité, il était nécessaire d'impliquer les entreprises des deux parties. Les deux dirigeants ont également convenu de demander aux ministères et agences concernés d'envisager la mise en place de mécanismes et d'accords de coopération dans ces domaines.

Le Premier ministre Chinh a appelé la Malaisie à renforcer sa collaboration en matière de transformation numérique, notamment en soutenant le développement d'un centre de données national connecté au hub de données de l'ASEAN.



Sur la base de la proposition du Premier ministre, les deux parties ont convenu d'une coopération à long terme pour assurer la sécurité alimentaire de la Malaisie. Le Vietnam assurera ainsi la stabilité de ses exportations de riz vers la Malaisie.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le soutien du Vietnam à la Malaisie et son engagement à l'aider à assumer avec succès la présidence de l'ASEAN en 2025.



Le Premier ministre Anwar Ibrahim a exprimé sa gratitude pour le soutien du Vietnam et l'étroite coordination avec la Malaisie durant cette année de présidence de l'ASEAN.



À cette occasion, les deux dirigeants ont également discuté de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont souligné la nécessité de collaborer avec les pays de l'ASEAN pour promouvoir la coopération, la solidarité et le rôle central de l'ASEAN. -VNA/VI