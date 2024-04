Le Vietnam et la Lettonie disposent d’un énorme potentiel pour renforcer leurs liens commerciaux

Grâce à une bonne amitié et une confiance mutuelle, le Vietnam et la Lettonie disposent d'un potentiel et d'une marge énorme pour promouvoir le commerce et les investissements bilatéraux, en particulier dans les domaines tels que les technologies de l'information, l'agriculture, la sylviculture et la pêche, les produits pharmaceutiques, la transformation du bois et le travail.

C’est ce qu’a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Suède et en Lettonie, Trân Van Tuân, lors d'un webinaire organisé le 9 avril.

L’ambassadeur Trân Van Tuân a fait savoir que le Vietnam jouissait d'une stabilité politique et d'un marché dynamique, tout en ayant signé de nombreux accords de libre-échange (ALE), dont celui avec l'UE (EVFTA).

Ces conditions sont propices aux investissements et aux activités commerciales des entreprises étrangères, y compris des entreprises lettones, a dit l’ambassadeur, notant que le Vietnam attire actuellement une grande attention de la part des entreprises étrangères dans leurs stratégies de diversification des chaînes d'approvisionnement et de production.

Il a suggéré aux entreprises vietnamiennes désireuses de s'implanter en Lettonie ou d'étendre leurs activités d'envisager d'ouvrir des entrepôts ou des bureaux de représentation à Riga pour connaître la demande de produits vietnamiens sur l'ensemble du marché balte. Ils devraient participer à davantage d'expositions, de foires et d'événements culturels et commerciaux en Lettonie pour promouvoir les produits vietnamiens.

Il a également fourni aux entreprises lettones des informations sur le marché et la demande vietnamiens, ainsi que sur les politiques du gouvernement visant à faciliter les investissements étrangers.

La Lettonie a également une demande de travailleurs qualifiés, en particulier dans des secteurs tels que les technologies de l'information, les soins de santé et la transformation des produits aquatiques, ce qui constitue une bonne opportunité pour l'exportation de main-d'œuvre vers ce pays, a poursuivi le diplomate.

Afin de renforcer davantage les liens économiques, commerciaux et d'investissement, il a également recommandé aux autorités et aux entreprises de transport du Vietnam d'ouvrir des routes aériennes et maritimes directes vers la Lettonie.

Kristaps Strelis, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Lettonie (LCCI), a déclaré que le Vietnam avait un grand potentiel économique, commercial, d'investissement et touristique, des avantages en matière de main-d'œuvre et des relations économiques ouvertes avec les pays du monde entier.



Il a hautement apprécié l'avenir du développement de ce pays d'Asie du Sud-Est et a suggéré aux entreprises lettones d'étudier sa culture d'entreprise pour garantir le succès de leurs opérations au Vietnam.

Un représentant de Fertilizer Group a noté que le Vietnam fait partie des pays qui suscitent l'intérêt de cette entreprise lettone alors que l'entreprise envisage d'étendre ses opérations en Asie. Le groupe découvre un potentiel considérable sur le marché vietnamien et y explore de nouvelles opportunités. -VNA/VI