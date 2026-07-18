Le Vietnam et la Grèce veulent renforcer leur coopération concrète

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, à Hanoï. Photo : VNA



Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, dans l'après-midi du 17 juillet au siège du gouvernement à Hanoï, le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, en visite officielle au Vietnam.



Le chef du gouvernement vietnamien a félicité la Grèce pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et pour le renforcement de son rôle sur la scène internationale, notamment en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2025-2026. Il a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec la Grèce, partenaire traditionnel.



Le Minh Hung a proposé de multiplier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants et de renforcer les partenariats dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, tout en exploitant efficacement l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA).



Il a également appelé à intensifier les liens entre les entreprises et à développer la coopération dans les secteurs où la Grèce possède une expertise reconnue, notamment l'économie maritime, les ports, le transport maritime, la logistique, la construction navale, la formation des personnels maritimes, les énergies renouvelables ainsi que les sciences et les technologies. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables aux entreprises grecques souhaitant investir durablement dans le pays.



Il a souhaité que la Grèce poursuive son soutien en faveur de la ratification rapide par les États membres de l'Union européenne (UE) de l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) et encourage la Commission européenne à lever rapidement le « carton jaune » infligé aux produits de la pêche vietnamiens au titre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a également proposé d'accélérer la finalisation du cadre juridique de la coopération, notamment dans les domaines du transport maritime, du travail et de l'économie, ainsi que de renforcer les échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la préservation du patrimoine, des échanges entre les peuples, de la coopération décentralisée et d'étudier l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre le Vietnam et la Grèce.



Le Minh Hung a par ailleurs demandé à la Grèce de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne établie dans ce pays afin qu'elle joue pleinement son rôle de passerelle entre les deux nations.



Le ministre George Gerapetritis a transmis au Premier ministre Le Minh Hung les salutations du président et du Premier ministre grecs, ainsi qu'une invitation officielle à effectuer une visite en Grèce. Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, dans l'après-midi du 17 juillet au siège du gouvernement à Hanoï, le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, en visite officielle au Vietnam.Le chef du gouvernement vietnamien a félicité la Grèce pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et pour le renforcement de son rôle sur la scène internationale, notamment en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2025-2026. Il a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec la Grèce, partenaire traditionnel.Le Minh Hung a proposé de multiplier les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants et de renforcer les partenariats dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, tout en exploitant efficacement l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA).Il a également appelé à intensifier les liens entre les entreprises et à développer la coopération dans les secteurs où la Grèce possède une expertise reconnue, notamment l'économie maritime, les ports, le transport maritime, la logistique, la construction navale, la formation des personnels maritimes, les énergies renouvelables ainsi que les sciences et les technologies. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables aux entreprises grecques souhaitant investir durablement dans le pays.Il a souhaité que la Grèce poursuive son soutien en faveur de la ratification rapide par les États membres de l'Union européenne (UE) de l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) et encourage la Commission européenne à lever rapidement le « carton jaune » infligé aux produits de la pêche vietnamiens au titre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a également proposé d'accélérer la finalisation du cadre juridique de la coopération, notamment dans les domaines du transport maritime, du travail et de l'économie, ainsi que de renforcer les échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la préservation du patrimoine, des échanges entre les peuples, de la coopération décentralisée et d'étudier l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre le Vietnam et la Grèce.Le Minh Hung a par ailleurs demandé à la Grèce de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne établie dans ce pays afin qu'elle joue pleinement son rôle de passerelle entre les deux nations.Le ministre George Gerapetritis a transmis au Premier ministre Le Minh Hung les salutations du président et du Premier ministre grecs, ainsi qu'une invitation officielle à effectuer une visite en Grèce.

La rencontre entre le Premier ministre Le Minh Hung et le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, à Hanoï. Photo : VNA



Il a salué les performances remarquables du Vietnam en matière de développement, le rôle croissant du pays au sein de l'ASEAN ainsi que les progrès des relations entre le Vietnam et l'UE. Il a réaffirmé que la Grèce attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et était prête à servir de trait d'union entre le Vietnam et l'UE.



Souscrivant aux propositions du Premier ministre vietnamien, le chef de la diplomatie grecque a exprimé le souhait de développer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, des affaires maritimes, de la logistique, de la formation des marins, de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie pharmaceutique. Il a annoncé qu'une délégation d'entreprises grecques se rendrait prochainement au Vietnam afin d'explorer les possibilités de coopération et d'investissement.



Le ministre a également souhaité renforcer la coopération dans les domaines de la main-d'œuvre, des échanges d'étudiants, de la culture et de l'archéologie. Il a confirmé le soutien de la Grèce à l'EVIPA, à la levée rapide du « carton jaune » de l'INN et au retrait du Vietnam de la liste de l'UE des juridictions fiscales non coopératives.



Les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des Nations unies et des autres forums multilatéraux, de promouvoir les relations ASEAN-UE et ont réaffirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol, ainsi que du règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. - VNA/VI