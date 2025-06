Le Vietnam et la Grèce promeuvent la coopération en matière de technologie et d'innovation

L'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a rencontré le 16 juin Stavros Kalafatis, vice-ministre grec du Développement en charge de la Recherche et de l'Innovation, en vue de discuter du potentiel de coopération entre le Vietnam et la Grèce en matière de développement technologique et d'innovation.



L’ambassadrice Pham Thi Thu Huong a félicité Stavros Kalafatis pour ses nouvelles fonctions et a exprimé le souhait de continuer à bénéficier de son soutien pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans la recherche, le développement des technologies et d'innovation. Ces secteurs ont été identifiés comme prioritaires par les Premiers ministres des deux pays lors de leur rencontre en marge de la 3e Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3) à Nice, le 9 juin dernier.



La diplomate a souligné que le Vietnam accorde une priorité particulière au développement scientifique et technologique, la considérant comme un levier essentiel pour une nouvelle phase de croissance. Elle a partagé avec le responsable grec les 11 groupes de technologies stratégiques récemment adoptés par le Premier ministre vietnamien, invitant la Grèce à sonder des opportunités de coopération.



Stavros Kalafatis a confirmé que la recherche, le développement des technologies et de l'innovation sont également des priorités clés de la stratégie économique du gouvernement grec. Il a abordé la récente création d'un Conseil pour la recherche appliquée en technologie, composé de scientifiques de premier plan, dont l'objectif est d'intégrer les avancées scientifiques, notamment l'intelligence artificielle (IA), dans la vie quotidienne des citoyens. Il s'est engagé à transmettre les informations partagées par l'ambassadrice vietnamien au directeur de ce Conseil pour étudier de futures collaborations.



L'ambassadrice Pham Thi Thu Huong a également sollicité le soutien continu de Stavros Kalafatis, en sa qualité de membre du Parlement grec et représentant de Thessalonique, pour renforcer la coopération interparlementaire et les liens entre le Vietnam et la ville de Thessalonique, notamment à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Grèce. -VNA/VI